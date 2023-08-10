الخميس 10 أغسطس 2023
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اقتصاد

وزير الصناعة يعلن أسماء المعينين في مجالس إدارات الغرف التجارية ويدعوهم لانعقاد وانتخاب هيئات مكاتبها

الغرفة التجارية بالقاهرة،
الغرفة التجارية بالقاهرة، فيتو

أصدر أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة الخارجية، القرار رقم 273 لسنة 2023 بشأن دعوة مجالس إدارات الغرف التجارية بالمحافظات لانعقاد لانتخاب هيئات مكاتبها للدورة 2023 - 2027.

 

وزير الصناعة يعلن أسماء المعينين في مجالس إدارات الغرف التجارية 

وشملت قوائم المعينين في مجالس إدارات الغرف التجارية في المحافظات وفقًا لقرار وزير الصناعة الآتى أسماؤهم: 

 

تعيين أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية

وكان المهندس احمد سمير وزير الصناعة، أصدر قرارًا سابقًا بتعيين الأسماء الواردة أعضاء بمجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية حتى نهاية الدورة الانتخابية (۲۰۲۳ -۲۰۲۷):

 

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١ - هاني محمد محمود عبد المجيد. 

 

۲ - محمد عبد الفتاح المصري.

٣-محمد حلمي محمد حلمي أبو عيطة.

 

٤ - مصطفى حافظ حسن المكاوي.

 

ه - عماد مصطفى زكريا عبد الوهاب. 

 

٦ - وائل طارق محمد محمد إسماعيل.

 

وكانت جريدة الوقائع المصرية نشرت في عددها رقم 195 تابع (أ)، الصادر في 24 يوليو 2023، قرار وزارة التجارة والصناعة رقم ٢٥٤ لسنة ٢٠٢٣، بإعلان المرشحين الذين فازوا بالتزكية، لعضوية مجالس إدارات بعض الغرف التجارية.

وكانت وزارة التجارة والصناعة أعلنت  في قرارها أسماء المرشحين، الذين فازوا بالتزكية ليصبحوا  أعـضاءً بمجالس إدارات الغرف التجارية لمحافظات (القاهرة- الـسويس- الـشرقية- القليوبيـة- الفيوم- أسيوط- سوهاج- المنيا- الأقصر- بورسـعيد - المنوفيـة - أسـوان)، للدورة الانتخابية ٢٠٢٣/٢٠٢٧ اعتبارًا من تاريخ نشر هذا القرار.

 

جاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقـم ١٨٩ لـسنة ١٩٥١، بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم ٢٥ لسنة ٢٠٠٢ وتعديلاتهما؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقـم ١٠٠٩ لـسنة ٢٠١٥ بتحديد الوزير المختص والوزارة المختـصة بتطبيـق أحكـام القـانون رقـم ١٨٩ لـسنة ١٩٥١، بشأن الغرف التجارية.

 

كما جاء القرار بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم ١٠٩ لسنة ٢٠٢٣، والمعدل بالقرار رقم ١١١ لـسنة ٢٠٢٣، بدعوة الناخبين لانتخـاب أعـضاء مجالس إدارات الغرف التجاريـة بمحافظات الجمهورية للدورة ٢٠٢٣/٢٠٢٧؛ وعلى مذكرة رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية.

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