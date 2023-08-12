السبت 12 أغسطس 2023
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حوادث

ضبط عصابة بالتليجرام تستولي على المواطنين بزعم تعديل درجات الثانوية العامة

مباحث الاموال العامة،
مباحث الاموال العامة، فيتو

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط شخصين لقيامهما بالنصب والاحتيال  على المواطنين بزعم قدرتهما على تعديل درجات الثانوية العامة نظير مبالغ مالية فى أسيوط.

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وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أكدت وجود مجموعة على تطبيق "التليجرام " يزعم القائمين على إدارتها إمكانية تعديل درجات نتيجة الثانوية العامة بزيادة درجات للمجموع الكلى نظير مبالغ مالية مدعين قدرتهم على تمكين بعض الطلبة من اللحاق بكليات القمة  "على خلاف الحقيقة".  

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وتم تشكيل فــريق بحث توصلت جهوده إلى تحديد القائمين على إدارة تلك المجموعة الإلكترونية (شخصين – مقيمين بمحافظة أسيوط).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وعُثر بحوزتهما على جهاز حاسب آلى -  2 هاتف محمول "بفحصهما فنيًا تبين إحتوائهما على آثار ودلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى" - شريحة خط الهاتف المحمول المربوط عليها المحفظة الإلكترونية المستخدمة فى إستقبال التحويلات المالية من ضحاياهم- مبلغ مالى "من متحصلات نشاطهما الإجرامى".
و بمواجهة المتهمين أقرا بنشاطهما الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم.

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مباحث الأموال العامة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تعديل درجات الثانوية العامة محافظة اسيوط جهود أجهزة وزارة الداخلية

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