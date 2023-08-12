حملة أمنية بأسيوط تضبط 48 قطعة سلاح نارى و17 قضية مخدرات
شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية استهدفت دائرتى قسمى (أول وثانى شرطة أسيوط)؛ فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما استهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
وأسفرت جهودها بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 48 قطعة سلاح نارى.. عبارة عن (12 بندقية آلية – 11 بندقية خرطوش – 2 طبنجة - 23 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (38 متهما " لـ 16 منهم معلومات جنائية").
وتم ضبط (17) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (20 متهما "لعدد 15 منهم معلومات جنائية") وتنفيذ 832 حكما قضائيا متنوعا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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