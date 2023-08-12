السبت 12 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

القبض على مستريح العقارات جمع 30 مليون جنيه بزعم توظيفها

غسل الاموال، فيتو
غسل الاموال، فيتو

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على مستريح العقارات جمع 30 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها بالقاهرة  وحاول غسل الأموال لإخفاء مصدرها.

رفع 65 سيارة ودراجة نارية متروكة وتحرير 2359 مخالفة الملصق الإلكتروني

مصرع شاب فى مشاجرة بالهرم

 وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص– مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى إستثمار أموالهم والإستيلاء عليها بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى بعض الأنشطة التجارية    الخاصة به – على خلاف الحقيقة، إلا أنه قام بالإستيلاء على أموالهم والإمتناع عن إعطائهم الأرباح الشهرية المتفق عليها أو رد أصل المبالغ المالية لهم.

Advertisements

 

غسل 30 مليون جنيه 

 

وكشفت التحريات محاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء العقارات والسيارات - تأسيس الشركات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ 30 مليون جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. 
 

يأتى ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال النصب والاحتيال على المواطنين وزارة الداخلية مكافحة جرائم الأموال العامة مباحث الأموال العامة غسل الأموال

مواد متعلقة

رفع 65 سيارة ودراجة نارية متروكة وتحرير 2359 مخالفة الملصق الإلكتروني

مصرع شاب فى مشاجرة بالهرم

حريق هائل فى مخزن شركة همتو للصناعات الغذائية

مصرع شخصين دهستهما سيارة أثناء تقديمهما المساعدة لسائق تعطلت مركبته بطريق إسكندرية الصحراوي

حريق مخزن أسفل عقار مكون من 7 طوابق بالجيزة

انتظام الحركة المرورية بمحاور القاهرة والجيزة واستمرار التحويلات بمحور الأوتوستراد

ضبط شخصين بالشرقية بتهمة غسـل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات

الأمن يكشف لغز صورة جثة مجهولة داخل مستشفى بالقليوبية

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب اليوم السبت، مؤشر الذهب عالميا 12-8-2023

تنسيق الجامعات 2023، الكليات الأدبية أمام طلاب المرحلة الثانية

أسعار الذهب تقفز 57 جنيهًا خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت

قرارات جمهورية مهمة خلال ساعات

ارتفاع يضرب أسعار الذهب اليوم السبت وقفزة فى عيار الـ21 بالأسواق

القندوسي يقترب من سيراميكا وخطوة من الأهلي لإتمام الصفقة

تنسيق الكليات 2023 المرحلة الثانية لطلاب علمي علوم وأدبي

أرقام هاري كين مهاجم بايرن ميونخ الجديد (إنفوجراف)

Advertisements

منوعات

المزيد

تركت المرشد يموت لتحطم الرقم القياسي لتسلق الجبال (فيديو)

امرأة تدخل موسوعة جينيس بأطول لحية في العالم

طفل يعثر على قطعة نقود عمرها 1800 عام

اختفاء الأسفلت بعد انتهاء قمة "الناتو" يثير الجدل في فيلنيوس (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر اليورو يتوقف دون زيادة في البنك المركزي اليوم السبت

آخر تحديث لسعر الدولار في البنوك الآن

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 12-8-2023 في مصر

سعر القصدير عالميا اليوم السبت 12-8-2023

المزيد

انفوجراف

أرقام هاري كين مهاجم بايرن ميونخ الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كبار علماء الأزهر يحذرون من استغلال حاجات الناس وزيادة أسعار بيع السلع

عباس شومان: الفاسخ للخطبة ليس له الحق في استرداد هداياه

شروطه وحكمه.. كل ما تريد معرفته عن الفتح على الإمام في الصلاة وضوابطه

المزيد
الجريدة الرسمية