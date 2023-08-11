الجمعة 11 أغسطس 2023
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رياضة

رسالة مؤثرة من سعد محمد ناشئ الزمالك السابق بعد تدهور حالته الصحية

سعد محمد ومرتضى منصور،
سعد محمد ومرتضى منصور، فيتو

تدهورت الحالة الصحية لسعد محمد ناشئ الزمالك السابق المصاب بالمرض الخبيث. 

ونشر سعد محمد رسالة مؤثرة عبر صفحته الرسمية على فيس بوك جاءت كالتالي:

"وصيتي الأولى والأخيرة..
حين يتوفاني الله، سامحوني واستروا عيوبي، وادعوا لي بالرحمة والمغفرة، وتذكروا صحبتي ومحبتي لكم دائمًا، وإن كنت يومًا أخطأت فسامحوني وانسوا أخطائي واذكروا أجمل صفاتي، وادعوا لي دائما أن يُشفع الله في كل آية من آيات القرآن، وأسأل الله أن تكونوا شاهدين لي جميعًا بالخير، فأنا لا أعلم بأي ساعة كتب الله أن يقبض روحي فيها، فاللهم ارحمني يوم يصلون علي صلاةً لا ركوع لها ولا سجود، وبجناتك اللهم أدخلني، وأسكني الفردوس الأعلى وكل أحبتي في الله من غير حساب ولا سابقة عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين".

ومن ناحية أخرى قال مصدر داخل نادي الزمالك إن المستحقات المتأخرة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء من أهم وأصعب الملفات التي تنتظر الحسم.

وأضاف المصدر أن لاعبي الزمالك بدون استثناء لها مستحقات متأخرة وذلك بعد انتهاء موسم 2022 - 2023. 

وأضاف المصدر أن المستحقات المتأخرة للاعبين وللجهاز الفني تمثل هاجسا للإدارة في ظل الأزمة المالية التي يمر بها الفريق واحتياج النادي لأموال لحل أزمة وقف القيد.

وأشار المصدر أن الإدارة تعمل في الوقت الحالي على دفع جزء من المستحقات المتأخرة للاعبين وذلك قبل انطلاق الموسم الجديد 2023 -2024.

ومن ناحية أخرى كشف مصدر داخل نادي الزمالك آخر تطورات التعاقد مع صفقات جديدة للموسم الجديد 2023-2024.

وقال المصدر إن الأولية في الوقت الحالي هو التجديد لـ أحمد فتوح ومحمد صبحي اللذين ينتهي عقدهما مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل.

وأضاف المصدر أن الزمالك في الوقت الحالي يسعى بالترتيب لحل أزمة وقف القيد وتجديد التعاقد مع الثنائي فتوح وصبحي ثم التعاقد مع صفقات للموسم الجديد.

وأشار المصدر إلى أن أوسوريو حدد طلباته في الميركاتو الصيفي وأخبر بها مسئولي الزمالك وتعمل الإدارة على الاستجابة لطلباته قبل وقف باب القيد.

 

البنك الأهلي يقطع إعارة حسام أشرف

ومن ناحيته كشف مصدر في البنك الأهلي سبب قطع إعارة حسام أشرف وعودته مرة أخرى لصفوف الزمالك.

وقال المصدر إن بابا فاسيليو المدير الفني للبنك الأهلي غير مقتنع بإمكانيات حسام أشرف الفنية تماما وهو من طلب قطع الإعارة.

وتابع المصدر: أن حسام أشرف لم يشارك في أي دقيقة مع البنك الأهلي منذ إعارته في يناير الماضي ولم يدخل قائمة الفريق إلا في مباراتين فقط بالدوري المصري.

وأضاف المصدر أن مستوى حسام أشرف لم يرضي مسئولي البنك الأهلي ليقرروا قطع إعارته. 

وشارك حسام أشرف في 33 دقيقة فقط بالموسم الحالي وكانت جميعها مع نادي الزمالك قبل إعارته للبنك الأهلي في يناير الماضي، بواقع 3 دقائق في الدوري المصري و30 دقيقة في دوري أبطال أفريقيا.

البنك الأهلي يقرر قطع إعارة حسام أشرف

وكان مصدر داخل نادي الزمالك، أكد أن مسئولي البنك الأهلي تحدثوا مع إدارة الأبيض من أجل قطع إعارة اللاعب حسام أشرف.

وقال المصدر إن إدارة البنك الأهلي قررت قطع إعارة اللاعب وأخبرت الزمالك بذلك.

وتابع المصدر أنه من المقرر أن يعود اللاعب لصفوف الزمالك على أن يتم حسم مصيره خلال الأيام المقبلة.

وكان نادي الزمالك قد أعار حسام أشرف للبنك الأهلي في يناير الماضي لمدة موسم واحد.

حقيقة عودة أسامة فيصل للزمالك

وكان مصدر داخل نادي الزمالك، كشف حقيقة عودة أسامة فيصل المعار إلى صفوف البنك الأهلي للقلعة البيضاء بداية الموسم المقبل. 

وكانت قد انتشرت أخبار أن أسامة فيصل سيعود إلى الزمالك بداية الموسم المقبل 2023 -2024.

وقال مصدر بنادي الزمالك إن أسامة فيصل تنتهي إعارته مع البنك الأهلي بنهاية الموسم المقبل وأن اللاعب مستمر مع البنك الأهلي حتى الآن ولم يتحدث أحد في عودة اللاعب وقطع إعارته.

وأشار إلى أن أسامة فيصل سيعود إلى الزمالك بعد انتهاء إعارته مع البنك الأهلي بنهاية الموسم المقبل.

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سامسون أكينيولا مهاجم الزمالك

ومن ناحية أخرى كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن موقف البنيني سامسون أكينيولا من الرحيل خلال الميركاتو الصيفي الجاري استعدادا للموسم المقبل 2023 -2024.

وأكد المصدر أن مسئولي الزمالك عرضوا على أوسوريو استمرار سامسون أكينيولا في الموسم الجديد كمهاجم للفريق بجانب الثنائي سيف الجزيري وناصر منسي.

وتابع المصدر قائلا: “ أوسوريو أبلغ إدارة الفريق في وقت سابق أن سامسون أكينيولا خارج حساباته بسبب تواضع مستواه الفني”.

وأشار المصدر إلى أن الزمالك اضطر إلى تسجيل سامسون أكينيولا في القائمة الأولى بسبب مستحقاته المتأخرة وعدم القدرة على بيعه وفي حالة فسخ التعاقد كان اللاعب سيقدم شكوى في النادي بسبب مستحقاته المتأخرة.

وتابع المصدر: إدارة الزمالك تحاول إقناع أوسوريو باستمرار سامسون أكينيولا في الموسم المقبل ومنحه فرصة جديدة خاصة أن النادي به أزمة مالية وقد لا يستطيع التعاقد مع صفقات على أعلى مستوى بعد حل أزمة وقف القيد.

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