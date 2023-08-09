الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رياضة

هتلر يزيد أوجاع يد الزمالك ويتقدم باستقالته قبل 8 أيام من البطولة العربية

أحمد رمضان هتلر،
أحمد رمضان هتلر، فيتو

كرة اليد، تقدم أحمد رمضان هتلر باستقالته من تدريب فريق اليد بالزمالك، وذلك قبل أيام من المشاركة في البطولة العربية.

ويأتي تقديم هتلر استقالته قبل 8 أيام من انطلاق البطولة العربية لكرة اليد، وهو مايضع فريق يد الزمالك في أزمة كبيرة.

وكان نادي الزمالك مهددا بعدم المشاركة في البطولة العربية بسبب الضائقة المالية وعدم وجود أموال لحجز تذاكر الطيران إلى السعودية ومصاريف الإقامة لتأتي استقالة هتلر كضربة جديدة للزمالك قبل أيام من البطولة العربية.

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أول رد من الزمالك على أزمة مشاركة فريق اليد بالبطولة العربية

 وكان أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على ألعاب الصالات، أخطر أحمد عبد الدايم مدير النشاط الرياضى بإنهاء إجراءات سفر بعثة الفريق الأول لكرة اليد إلى السعودية خلال الفترة المقبلة استعدادا للمشاركة في البطولة العربية.

 

وعقد وفد من نادي الزمالك مكون من خالد لطيف أمين الصندوق وأحمد مرتضى وسليمان وهدان عضوا المجلس وأحمد عبد الدايم مدير النشاط الرياضي وحمادة عبد الباري المدير الإداري لفريق اليد بالنادي جلسة مع مسؤولي اتحاد الكرة لحل أزمة المستحقات المالية المتأخرة لماثيو جارلدا مدرب فريق اليد السابق.

 

وكان فريق اليد انتظم في معسكر إعداد خلال الفترة الماضية بصالة حسن مصطفى استعدادا للمشاركة في البطولة العربية.

 

ومن المقرر إقامة البطولة العربية بمدينة القطيف السعودية، خلال الفترة من 16 إلى 27 أغسطس الجاري.

 

ويتواجد فريق الزمالك في المجموعة الثانية مع كل من: الهدى السعودي والعربي الكويتي ووفاق عين التوتة الجزائري والشعلة اليمني.

 

وأكد أحمد مرتضى منصور على  دعمه كافة فرق ألعاب الصالات في الفترة الحالية من أجل المنافسة بقوة في كافة البطولات المقبلة.

 

فريق اليد بنادي الزمالك مهدد بعدم المشاركة في البطولة العربية

فريق اليد بنادي الزمالك كان مهددا بعدم المشاركة في البطولة العربية، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 16 وحتى 27 أغسطس الجاري بالسعودية.

 

وكان الزمالك مهددا بعدم المشاركة في البطولة العربية بسبب الضائقة المالية الكبيرة التي كانت من الممكن أن تجبر فريق اليد على عدم السفر إلى السعودية للمشاركة في البطولة العربية بسبب تكاليف تذاكر الطيران والإقامة في السعودية.

 

كما أن هناك أزمة أخرى وهي أن الاتحاد المصري لكرة اليد كان أرسل خطابا رسميا لنادي الزمالك يوم 27 يوليو الماضي بمنع فريق اليد من المشاركة في أي بطولة خارجية بموسم 2023 / 2024، إلا في حالة سداد مستحقات ماثيو جارلدا مدرب فريق كرة اليد السابق بالزمالك  قبل يوم الخميس المقبل.

 

ووفقا لما أكده مصدر داخل الزمالك أن منذ إرسال اتحاد اليد الخطاب التالي لنادي الزمالك، لم يقم مسئولي الأبيض بسداد مستحقات ماثيو جارلدا بسبب الأزمة المالية.

لا يتوفر وصف.

 

 

 وكان الاتحاد العربي لكرة اليد، أعلن عن جدول مباريات الزمالك في منافسات البطولة العربية للأندية، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 16 وحتى 27 أغسطس الجاري بالسعودية.

 

وجاء جدول مباريات الزمالك كالتالي:

الأربعاء 16 أغسطس

الزمالك × عين التوتة الجزائري

الخميس 17 أغسطس

الزمالك × العربي الكويتي

الجمعة 18 أغسطس

الزمالك × مضر السعودي

الإثنين 21 أغسطس

الزمالك × الشعلة اليمني 

وتحظى البطولة العربية بأهمية كبيرة حيث يتأهل صاحب اللقب مباشرة للمشاركة في مونديال الأندية 2023.

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