3 أسباب تؤدي إلى موسم صفري في الزمالك (تقرير)

عانى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال الموسم الماضي من سوء الأداء والنتائج حتى خرج الفريق بموسم صفري.

برغم أن الزمالك قبل انطلاق الموسم الماضي كان بطل الدوري مرتين متتاليتين إلا أن الأبيض عاش موسم سيئا على صعيد النتائج والأداء للعديد من الأسباب سنوضحها في السطور التالية.

أزمات الزمالك موسم 2022-2023

ضرب الزمالك العديد من الأزمات خلال الموسم المنقضي يأتي على رأسها فشل الصفقات الجديدة التي تعاقد معها الأبيض.

الزمالك تعاقد مع 9 صفقات في الميركاتو الصيفي الماضي و3 صفقات في الانتقالات الشتوية إلا أن جميعها لم تثبت جدارتها بل أثرت على مستوى الفريق.

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وبرغم أن الزمالك في الموسم قبل الماضي لم يتعاقد مع صفقات بسبب وقف القيد ولكن الفريق حصد بطولة الدوري والكأس وكان الفريق يقدم أداء قويا إلا أن فور حل أزمة وقف القيد والتعاقد مع صفقات جديدة بدأ مستوى الفريق في تراجع حتى خسر كافة البطولات التي شارك بها في موسم 2022 -2023.

أزمة مرتضى منصور مع فتوح وعبدالله جمعة

والأزمة الثانية التي ضربت الفريق هي مهاجمة مرتضى منصور - الصادر بحقه حكم قضائي بعزله من رئاسة نادي الزمالك - ثنائي الفريق أحمد فتوح وعبد الله جمعة علنا وإيقافهما وتحوليهما للتحقيق بتهمة تعاطي المنشطات وذلك بعد استبعادهما من مباراة الداخلية في الدوري الماضي قبل انطلاق المباراة بدقائق.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة الزمالك:"عبد الله جمعة وأحمد فتوح اتنين "حشاشين"، أخبرتهم بأن يأتوا لي بعروض ويرحلوا عن الفريق".

وأضاف: "فتوح وعبد الله جمعة رفضا فكرة الخضوع لتحليل المنشطات بعد الماتش وخافوا وعشان كدة غابوا عن المباراة".

هذه الأزمة أفقدت الزمالك الثنائي في مباريات عديدة ومهمة خاصة أحمد فتوح الذي كان يعد أحد أهم اللاعبين في الفريق، كما أن هذه الأزمة أثرت على الجو العام واستقرار الفريق.

سجن رئيس النادي

الأزمة الثالثة التي هدمت اسقرار الفريق هي حبس مرتضى منصور رئيس الزمالك في ذلك الوقت بتهمت سب الخطيب رئيس النادي الأهلي.

بكل تأكيد حبس رئيس نادي الزمالك أثرت على الفريق نفسيا ومعنويا خاصة أنها أتت قبل يوم من مباراة الزمالك والترجي المهمة في مجموعات دوري أبطال أفريقيا والتي انتهت بفوز الفريق التونسي 2-0.

ومن ناحية أخرى كشف مصدر داخل نادي الزمالك اخر تطورات التعاقد مع صفقات جديدة للموسم الجديد 2023-2024.

وقال المصدر أن الأولية في الوقت الحالي هو التجديد لـ أحمد فتوح ومحمد صبحي الذي ينتهي عقدهما مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل.

وأضاف المصدر الزمالك في الوقت الحالي يسعى بالترتيب لحل أزمة وقف القيد وتجديد التعاقد مع الثنائي فتوح وصبحي ثم التعاقد مع صفقات للموسم الجديد.

وأشار المصدر إلى أن أوسوريو حدد طلباته في الميركاتو الصيفي وأخبر بها مسئولي الزمالك وتعمل الإدارة على الاستجابة لطلباته قبل وقف باب القيد.