نجم الزمالك السابق: شيكابالا سبب فوز الأبيض بالدوري مرتين ويجب أن يستمر مع الفريق

قال حسن يوسف نجم نادي الزمالك السابق إن جوان كارلوس أوسوريو مدرب مميز جدا وصاحب سيرة ذاتية قوية وهو الأصلح لنادي الزمالك في الموسم المقبل.

وتابع في تصريحات خاصة لـ فيتو:"عندما جاء أوسوريو لتدريب الزمالك لم يستوعب اللاعبين أفكاره التكتيكية وهو ما جعل الأداء ليس في أفضل أحواله.

وأضاف نجم الزمالك السابق:"ولكن في الفترة الحالية اللاعبين استوعبت طريقة لعب أوسوريو وأصبحت تقدم أداء جيدا وهذا ما ظهر في البطولة العربية وأتوقع أن ينتقل الزمالك لمستوى أعلى في الموسم المقبل.

Advertisements

وتابع حسن يوسف: الزمالك يحتاج لصفقات سوبر في الموسم المقبل لضمان المنافسة، وأوسوريو قدم أداء رائعا بالنسبة لخامة اللاعبين التي تحت يده.

وأكد صاحب الـ 30 عاما:"يجب أن يتم توفير طلبات أوسوريو في الموسم المقبل رغم الضائقة المالية والأزمات التي يمر بها الزمالك".

وأضاف:" الزمالك يمر بأزمات كبيرة على رأسها عدم وجود رئيس للنادي وهو بكل تأكيد سيؤثر على التعاقد مع صفقات سوبر جديدة.

وأشار إلى أن الصفقات السوبر تفكر ألف مرة قبل الانضمام لنادي الزمالك بسبب الأزمات والمشاكل التي يمر بها النادي.

وعن اعتزال شيكابالا قال حسن يوسف: السبب في فوز الزمالك بالدوري المصري مرتين متتاليتين هو محمود عبد الرازق شيكابالا بسبب أنه قائد حقيقي وكبير داخل الملعب وخارجه وفي غرفة الملابس.

وأشار إلى أنه يرى أن شيكابالا قادر على العطاء داخل الملعب وعندما يشارك يكون أفضل من اللاعبين الشباب.

وقال أنه يرى أن الزمالك استقر بسبب شيكابالا ولا أرى قائدا غيره في الفترة الحالية.