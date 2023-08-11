الجمعة 11 أغسطس 2023
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رياضة

موعد مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي في افتتاح الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي، فيتو
مانشستر سيتي، فيتو

يستعد نادي مانشستر سيتي لمواجهة نظيره بيرنلي اليوم الجمعة على ملعب تورف مور في المباراة الافتتاحية للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج 2023 -2024.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي

تنطلق مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبيرنلي

تذاع مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي عبر شبكة قنوات bein sports الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز وتحديدا عبر قناة beIN Sports HD 1.

ومن ناحيته أكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، أن المدافع الكرواتي الدولي الجديد، جوسكو جفارديول، سيتواجد في قائمة الفريق أمام بيرنلي، االيوم الجمعة، في المباراة الافتتاحية للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج.

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وانضم جفارديول (21 عاما) إلى مانشستر سيتي قادما من لايبزيج الألماني، السبت الماضي، ليلحق بمواطنه الكرواتي ماتيو كوفاسيتش.

ولم يشارك جفارديول في مباراة درع الاتحاد الإنجليزي أمام آرسنال، لكن جوارديولا ذكر أنه جاهز لمواجهة بيرنلي.

تصريحات جوارديولا قبل مواجهة بيرنلي 

وقال جوارديولا، خلال مؤتمر صحفي أمس الخميس "نعم، جفارديول جاهز".

وردا على سؤال حول كيفية تعامل النجم الكرواتي مع باقي زملائه في الفريق، رد المدرب: "ممتاز".

كما أكد جوارديولا أن ناثان آكي سيكون جاهزا للمشاركة أمام بيرنلي، بعد غيابه عن مواجهة آرسنال بسبب الإصابة.

ونقل الموقع الرسمي لمانشستر سيتي عن جوارديولا قوله "الأسابيع الأولى تدور حول بناء الإيقاع، بدلا من التفكير في تحدي الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأضاف "في سبتمبر لا تفكر سوى في مستوانا يوما بعد يوم.. سنحاول أن نكون أفضل من اليوم السابق، وأن نسعى لتحقيق اللقب".

مانشستر سيتي، فيتو 

مانشستر سيتي ضد ييرنلي

مانشستر سيتي، حامل اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة، والمتوج بالثلاثية الدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا سيكون على موعد مع بدء الموسم الجديد على ملعب تورف مور، حيث يحل ضيفًا ثقيلًا على بيرنلي، العائد لأندية النخبة الإنجليزية بعد عام واحد فقط من هبوطه.

ويدين بيرنلي بعودته لأجواء الدوري الممتاز لمدربه البلجيكي فينسنت كومباني، وهو الذي سيقود الفريق في مواجهة ناديه السابق مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا، الذي قضى معه كومباني فترة ذهبية لا تنسى في تاريخ الفريق "السماوي".

ويسعى جوارديولا، المدرب السابق لبرشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني، لتحقيق لقب الدوري للمرة الرابعة على التوالي، ليصبح سيتي الفريق الأول في تاريخ الدوري الإنجليزي منذ انطلاق البريميرليج الذي ينجح في تحقيق ذلك.

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