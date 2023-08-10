الدوري الإنجليزي، مانشستر سيتي يبدأ حملة الدفاع عن لقبه من بوابة بيرنلي

تعود عجلة بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للدوران مجددًا مع انطلاق موسم 2024-2023 حيث تشهد الجولة الأولى مواجهة مانشستر سيتي حامل اللقب مع بيرنلي.

مانشستر سيتي ضد ييرنلي

مانشستر سيتي، حامل اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة، والمتوج بالثلاثية الدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا سيكون على موعد مع بدء الموسم الجديد على ملعب تورف مور، حيث يحل ضيفًا ثقيلًا على بيرنلي، العائد لأندية النخبة الإنجليزية بعد عام واحد فقط من هبوطه.

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ويدين بيرنلي بعودته لأجواء الدوري الممتاز لمدربه البلجيكي فينسنت كومباني، وهو الذي سيقود الفريق في مواجهة ناديه السابق مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا، الذي قضى معه كومباني فترة ذهبية لا تنسى في تاريخ الفريق "السماوي".

ويسعى جوارديولا، المدرب السابق لبرشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني، لتحقيق لقب الدوري للمرة الرابعة على التوالي، ليصبح سيتي الفريق الأول في تاريخ الدوري الإنجليزي منذ انطلاق لبريمييرليج الذي ينجح في تحقيق ذلك.

مواعيد مباريات الجولة الأولى للدوري الإنجليزي



الجمعة 11 أغسطس

بيرنلي ضد مانشستر سيتي 10 مساء بتوقيت القاهرة

السبت 12 أغسطس

آرسنال ضد نوتنجهام فورست 2:20 مساء بتوقيت القاهرة

بورنموث ضد وست هام يونايتد 5 مساء بتوقيت القاهرة

برايتون ضد لوتون 5 مساء بتوقيت القاهرة

إيفرتون ضد فولهام 5 مساء بتوقيت القاهرة

شيفيلد يونايتد ضد كريستال بالاس 5 مساء بتوقيت القاهرة

نيوكاسل ضد أستون فيلا 7:30 مساء بتوقيت القاهرة

الأحد 13 أغسطس

برينتفورد ضد توتنهام 4 مساء بتوقيت القاهرة.

تشيلسي ضد ليفربول 6:30 بتوقيت القاهرة

الإثنين 14 أغسطس

مانشستر يونايتد ضد ولفرهامبتون 10 مساء بتوقيت القاهرة

وفاز فريق ليفربول الإنجليزي على نظيره دارمشتات الألماني بنتيجة 3-1، في المباراة الودية التي جرت مساء اليوم امس الإثنين، في آخر تجارب الريدز قبل بداية الموسم الجديد 2023-2024.

وسجل لفريق ليفربول، محمد صلاح في الدقيقة 5، ديوجو جوتا في الدقيقة 8، لويس دياز في الدقيقة 59، بينما سجل ماتياس هونساك هدف دارمشتات في الدقيقة 10.

عرض الاتفاق واتحاد جدة لضم محمد صلاح

كشفت صحيفة “ذا صن” أن ستيفن جيرارد المدير الفني لفريق الاتفاق السعودي، يضغط على إدارة النادي من أجل التعاقد مع محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

وكشفت الصحيفة أن الراتب الذي سيقدمه الاتفاق السعودي سيكون أعلى بكثير، وكذلك قيمة الصفقة بالنسبة لليفربول.

وعلى الرغم من تصريحات رامي عباس وكيل اللاعب إلا أن جيرارد يصر على ضم صلاح ورفع العائد المادي للصفقة.

فيما علق رامي عباس، وكيل محمد صلاح، نجم ليفربول، على ما تردد مؤخرا عن إمكانية انتقال الأخير إلى اتحاد جدة السعودي، في إطار الميركاتو الصيفي الجاري.