جوارديولا يسخر من قانون الوقت بدل الضائع: سنخوض المباريات حتى التاسعة صباحا

أرسنال ضد مانشستر سيتي، أكد بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي عن قانون الوقت بدل الضائع: "علينا اعتياد ذلك.. لدي شعور بأنه لم يحدث الكثير في المباراة، كي يتم تمديد اللعب لـ8 دقائق إضافية، ولا أقول ذلك لأننا كنا متقدمين في النتيجة".

وقال: "هذا سؤال جيد للمجلس الدولي (لكرة القدم) الذي لا يتشاور مع المدربين واللاعبين.. علينا تقبل هذا القانون مع ذلك الكم من المباريات".

جوارديولا يسخر من قانون الوقت بدل الضائع

وأضاف: "الآن المباريات ستصل إلى 100 دقيقة، لم يحدث أي شيء اليوم وتم إضافة 8 دقائق، تم تمديد الوقت من أجل الأهداف.. إذا كانت النتيجة (4-3) وتم وضع 45 ثانية من أجل 7 أهداف، فسنصل للساعة التاسعة صباحًا ونحن لا نزال نخوض المباراة".

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وكان ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، أول المستفيدين وأيضًا أول ضحايا القوانين الجديدة للاتحاد الإنجليزي، خلال فوز فريقه أمس على مانشستر سيتي بركلات الترجيح ليتوج بلقب الدرع الخيرية.

وتأخر آرسنال 1-0، حتى عدل لياندرو تروسارد النتيجة في الدقيقة 101، ليستفيد أرتيتا من أول تعديل في القوانين، والخاص باحتساب كل ثانية من الوقت المهدر في المباراة.

كما أنه تلقى بطاقة صفراء في الشوط الأول، لاعتراضه على أحد قرارت الحكم، في ظل تطبيق قواعد جديدة للسيطرة على سلوك المدربين.

وقال أرتيتا عن قانون الوقت بدل الضائع، في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس": "من الجيد للغاية القيام بذلك، الأمر ذهب بعيدًا في السابق، والآن سيتوجب على الفرق التفكير مرتين.. علينا تحضير أنفسنا لخوض 100 دقيقة في المباراة، هذا سيحدث كل أسبوع".

أما عن البطاقة الصفراء التي تلقاها، فرد بقوله: "لا يمكنني تغيير سلوكي في 3 أيام، لا يمكنني القول إننا غدًا سنلعب دون تسلل.. ماذا سيفعل حكم الراية حينها؟ سأحاول القيام بأفضل ما لدي".

آرسنال، سلطت الصحف الإنجليزية الصادرة اليوم الإثنين، اهتمامها بتتويج آرسنال بلقب درع اتحاد كرة القدم الإنجليزي، وذلك عقب فوزه أمس على مانشستر سيتي، بركلات الترجيح على ملعب ويمبلي، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل (1-1).

وكتبت صحيفة "ميرور" عنوانا: "درع الأحلام.. بطل ركلات الترجيح رامسديل يرسل رسالة للسيتي ومدربه: تخطينا الحاجز الذهني.. يمكننا هزيمة البطل في مباراة كبيرة".

كما عنونت صحيفة "ديلي إكسبريس": "علامة سحرية.. أوصلنا الانطباع بحسب رامسديل عقب مجد ركلات الترجيح".

كما كتبت صحيفة "ديلي تلجراف": "مدافع بارزة.. آرسنال يضع علامة للموسم".

أما صحيفة "التايمز" فعنونت: "جاهزية آرسنال لحملة اللقب".

كأس الدرع الخيرية

وتواجد اللاعب المصري محمد النني في احتفال تتويج فريقه أرسنال بلقب الدرع الخيرية علي حساب مانشستر سيتي بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ويمبلي، ليحقق الجانرز أفضل بداية في الموسم، وهو التتويج ببطولة علي حساب السيتيزن.

وحرص النني علي التواجد داخل أرضية ملعب ويمبلي رغم استبعاده، بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرا في معسكر الإعداد الخاص بالفريق في سنغافورة.

أهداف مباراة مانشستر سيتي وأرسنال

سجل بالمر الهدف الأول لـ مانشستر سيتي في شباك أرسنال بالدقيقة 76، بعد تصويبة رائعة بقدمه اليسرى سكنت شباك رامسديل، وسجل تروسارد هدف التعادل في الدقيقة العاشرة من الوقت المتحسب، بدلا من الضائع بعد تصويبة غيرت اتجاهها بعد ارتطامها بـ أكانجي.

تشكيل مانشستر سيتي أمام آرسنال

في حراسة المرمى: أورتيجا مورينو.

في خط الدفاع: جون ستونز، روبن دياز، مانويل أكانجي، كايل ووكر.

في خط الوسط: جاك جريليش، ماتيو كوفاسيتش، برناردو سيلفا، رودري.

في خط الهجوم: إيرلينج هالاند، جوليان ألفاريز.

تشكيل آرسنال أمام مانشستر سيتي

في حراسة المرمى: آرون رامسدال.

في خط الدفاع: بن وايت، جابريل، ويليام صليبا، يوريان تيمبر.

في خط الوسط: مارتن أوديجارد، ديكلان رايس، توماس بارتي.

في خط الهجوم: جابريل مارتينيلي، كاي هافيرتز، بوكايو ساكا.