الجمعة 11 أغسطس 2023
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رياضة

ليفربول يكشف عن قميصه الثالث موسم 2023-2024

القميص الثالث لليفربول،
القميص الثالث لليفربول، فيتو

كشف نادي ليفربول الإنجليزي، عن قميصه الثالث للموسم الجديد 2023/2024 والذي جاء بألوان مميزة عن المواسم السابقة.

وأعلن ليفربول في وقت سابق عن قميصيه الأساسي والاحتياطي للموسم المقبل، حيث إن الزي الرسمي جاء باللون الأحمر والثاني جاء باللون الأبيض كالمعتاد.


وأعلن ليفربول عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن قميصه الثالث للموسم الجديد والذي جاء بألوان مختلفة عن ألوان القميص الثالث في المواسم السابقة.

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ويواجه فريق ليفربول الإنجليزي الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، نظيره تشيلسي في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

 

موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي

وتقام مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم 13 أغسطس، على ملعب ستامفورد بريدج “معقل الريدز”، وتنطلق صافرتها في تمام السادسة والنصف بتوقيت القاهرة.

 

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد تشيلسي

مباراة ليفربول ضد تشيلسي تنقل على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة الحق الحصري لبث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وينطلق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم 11 أغسطس الحالي وسط منافسة قوية بين الفرق الكبرى.

 

رد حاسم من وكيل محمد صلاح على رحيله للسعودية 

رد رامي عباس، وكيل محمد صلاح نجم ليفربول، على أنباء انتقال النجم المصري إلى اتحاد جدة السعودي هذا الصيف، وتلقيه عرضا بقيمة تصل إلى مليار دولار من أجل الرحيل عن الريدز.

وكشفت تقارير سعودية، أن اتحاد جدة رصد مليار دولار من أجل ضم محمد صلاح من ليفربول.

وكتبت صفحة تابعة لليفربول على تويتر "صلاح منفتح بنسبة 100% على الانتقال للسعودية في المستقبل، لكنه يريد الانتظار ورؤية المشروع قبل حسم قراره في العام المقبل".

وتابعت "محمد صلاح ملتزم بعقده مع ليفربول، والباب مغلق هذا الصيف".

وعلق رامي عباس على هذه التغريدة، قائلًا "لم أناقش أنا أو صلاح هذا الأمر مع أي شخص".

يذكر أن محمد صلاح يرتبط بعقد مع ليفربول حتى 2025، ويستعد لبداية الدوري الإنجليزي الممتاز  رفقة الريدز.

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