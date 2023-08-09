الخميس 10 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

بعد عرض المليار دولار، محمد صلاح ينشر صورة بجوار شعار ليفربول

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

نشر النجم المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي وقائد المنتخب الوطني صورة بجوار شعار الريدز، وذلك عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وتفاعلت الجماهير السعودية مع صورة محمد صلاح بشكل كبير وذلك أملا في انضمام صاحب الـ 30 عاما للدوري السعودي خاصة بعد أنباء أن نادي اتحاد جدة قدم عرضا بمليار دولار للفرعون المصري.

حيث قال مغرد:" تعال الاتحاد يا شيخ".

وقال اخر:"جده مدينه جميلة يابو صلاح".

وغرد اخر:" تعالى تعالى الاتحاد بس".

وقال مشجع للهلال:"الهلال بانتظارك"

Advertisements

وقال مشجع:"يا أبو مكة تعالا جدة".

 

ومن ناحيته رد رامي عباس، وكيل محمد صلاح نجم ليفربول، على أنباء انتقال النجم المصري إلى اتحاد جدة السعودي هذا الصيف، وتلقيه عرضا بقيمة تصل إلى مليار دولار من أجل الرحيل عن الريدز.

وكشفت تقارير سعودية، أن اتحاد جدة رصد مليار دولار من أجل ضم محمد صلاح من ليفربول.

 

رد حاسم من وكيل محمد صلاح على رحيله للسعودية 

وكتبت صفحة تابعة لليفرول على تويتر "صلاح منفتح بنسبة 100% على الانتقال للسعودية في المستقبل، لكنه يريد الانتظار ورؤية المشروع قبل حسم قراره في العام المقبل".

وتابعت "محمد صلاح ملتزم بعقده مع ليفربول، والباب مغلق هذا الصيف".

 

وعلق رامي عباس على هذه التغريدة، قائلا "لم أناقش أنا أو صلاح هذا الأمر مع أي شخص".

يذكر أن محمد صلاح يرتبط بعقد مع ليفربول حتى 2025، ويستعد لبداية الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أيام رفقة الريدز.

ويستعد محمد صلاح مع  ليفربول لانطلاق الموسم الكروي الجديد يوم الجمعة المقبل بشكل رسمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

محمد صلاح ليفربول نادي ليفربول اخبار محمد صلاح انتقال محمد صلاح للدوري السعودي

مواد متعلقة

نجم الزمالك السابق: شيكابالا سبب فوز الأبيض بالدوري مرتين ويجب أن يستمر مع الفريق

هتلر يزيد أوجاع يد الزمالك ويتقدم باستقالته قبل 8 أيام من البطولة العربية

حسن يوسف: الممتاز يختلف تماما عن الدرجات الأدنى وطموحي كبير مع دايموند

أحمد فوزي يتولى تدريب سلة طلائع الجيش

حقيقة طلب أحمد فتوح فسخ التعاقد مع الزمالك

أحمد عيد يرد على نجل مرتضى منصور: هي البطولات وقف القيد وبيع النجوم

أيمن يونس يدعم شيكابالا ويطالب المجلس بالاستقالة ورد مفاجئ من أحمد مرتضى

شيكابالا يتصدر تويتر بعد بيانه الناري ضد مرتضى منصور، وثورة زملكاوية لدعمه

الأكثر قراءة

الكشف عن وجهة سيد عبد الحفيظ المقبلة بعد رحيله عن الأهلي

بعد عرض المليار دولار، محمد صلاح ينشر صورة بجوار شعار ليفربول

نهضة مصر تكشف حقيقة طرح كتاب الأضواء للغة العربية بـ 670 جنيهًا

مكاسبهم تخطت 100 مليار جنيه، أنباء عن حملة رقابية لإسقاط أباطرة السجائر

الأهلي يرفع عرضه لحسم صفقة البرازيلي سوزا

الفنانة فيدرا تطالب بالمساواة بين مصلى السيدات والرجال: ليه بنتعامل كدرجة تانية (فيديو)

حسين الشحات يقضي عطلته الصيفية

موعد مباراة النصر والهلال في نهائي البطولة العربية

Advertisements

منوعات

المزيد

اكتشاف عظام طفل لنوع غير معروف من البشر

سلطان النيادي يوجه رسالة لوسائل الإعلام من الفضاء

سيدة أمريكية تنجو من هجوم ثعبان بطريقة غريبة

فريق دولي يكشف سبب انفجار الماس

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الأربعاء

أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 9-8-2023 في السوق المحلي

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء 9-8-2023

سعر القصدير عالميا اليوم الأربعاء 9-8-2023

المزيد

انفوجراف

تراجع نسبة تعاطي المخدرات بين العاملين في الدولة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 10 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

للمصيفين، دليل أحكام الصلاة على الشواطئ وفي أماكن التنزه

تفسير حلم جمع القطن فى المنام وعلاقته بزوال الأحزان والعيش في أجواء هادئة

المزيد
الجريدة الرسمية