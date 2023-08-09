بعد عرض المليار دولار، محمد صلاح ينشر صورة بجوار شعار ليفربول

نشر النجم المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي وقائد المنتخب الوطني صورة بجوار شعار الريدز، وذلك عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتفاعلت الجماهير السعودية مع صورة محمد صلاح بشكل كبير وذلك أملا في انضمام صاحب الـ 30 عاما للدوري السعودي خاصة بعد أنباء أن نادي اتحاد جدة قدم عرضا بمليار دولار للفرعون المصري.

حيث قال مغرد:" تعال الاتحاد يا شيخ".

وقال اخر:"جده مدينه جميلة يابو صلاح".

وغرد اخر:" تعالى تعالى الاتحاد بس".

وقال مشجع للهلال:"الهلال بانتظارك"

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وقال مشجع:"يا أبو مكة تعالا جدة".

يبو مكه تعالا جده🖤💛 — طارق (@Tariq3808) August 9, 2023

جده مدينه جججججججميله يابو صلاح 💛 — عبدالعزيز الثبيتي (@i4zu_) August 9, 2023

تعاللللل يا شيخخخخخخ 💛💛💛💛💛 pic.twitter.com/2yKIqeaiej — محمد بن Tiger. (@ccdd125) August 9, 2023

تعال تعال الاتحاد بسس — وليد الشراري (@itti9n) August 9, 2023

ومن ناحيته رد رامي عباس، وكيل محمد صلاح نجم ليفربول، على أنباء انتقال النجم المصري إلى اتحاد جدة السعودي هذا الصيف، وتلقيه عرضا بقيمة تصل إلى مليار دولار من أجل الرحيل عن الريدز.

وكشفت تقارير سعودية، أن اتحاد جدة رصد مليار دولار من أجل ضم محمد صلاح من ليفربول.

رد حاسم من وكيل محمد صلاح على رحيله للسعودية

وكتبت صفحة تابعة لليفرول على تويتر "صلاح منفتح بنسبة 100% على الانتقال للسعودية في المستقبل، لكنه يريد الانتظار ورؤية المشروع قبل حسم قراره في العام المقبل".

وتابعت "محمد صلاح ملتزم بعقده مع ليفربول، والباب مغلق هذا الصيف".

وعلق رامي عباس على هذه التغريدة، قائلا "لم أناقش أنا أو صلاح هذا الأمر مع أي شخص".

يذكر أن محمد صلاح يرتبط بعقد مع ليفربول حتى 2025، ويستعد لبداية الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أيام رفقة الريدز.

ويستعد محمد صلاح مع ليفربول لانطلاق الموسم الكروي الجديد يوم الجمعة المقبل بشكل رسمي.