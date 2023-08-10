10 تحديات تواجه محمد صلاح قبل بداية موسمه مع ليفربول، أبرزها التتويج بالدوري الإنجليزي ومعادلة رقم هنري التاريخي

محمد صلاح، يستعد النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، لبدء الموسم الجديد من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الذي يفتتح فعالياته غدا الجمعة بلقاء بيرنلي ضد ضيفه مانشستر سيتي.



موعد مباراة ليفربول وتشيلسي

ويستهل ليفربول مبارياته في الموسم المقبل للدوري الإنجليزي بمواجهة من العيار الثقيل أمام ضيفه تشيلسي، الفريق السابق لصلاح، يوم الأحد المقبل على ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة البريطانية لندن.

وينتظر المصري محمد صلاح العديد من التحديات المهمة خلال مسيرته في الموسم القادم مع ليفربول الانجليزي في جميع البطولات.

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ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية ينتظر محمد صلاح خلال موسم 2023 / 2024 العديد من التحديات مع ليفربول كالتالي.

التتويج بالدوري الإنجليزي ومعادلة رقم يونايتد

ويسعى محمد صلاح لإعادة ليفربول من جديد وقيادة الفريق للتتويج للمرة الـ 20 بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي فقده في المواسم الثلاثة الأخيرة، من أجل معادلة الرقم القياسي الذي يحمله مانشستر يونايتد، كأكثر الفرق حصولا على لقب البطولة بنظاميها القديم والحديث.

وكان ليفربول اكتفى بالحصول على المركز الخامس الذي يشارك صاحبه في بطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليج).

كأس الرابطة وكأس إنجلترا

كما يأمل محمد صلاح في قيادة ليفربول لاستعادة لقبي كأس رابطة الأندية المحترفة وكأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما فقدهما الفريق الأحمر في الموسم الماضي.

وأحرز ليفربول كأس الرابطة للمرة التاسعة في تاريخه موسم 2021- 2022، قبل أن يودع المسابقة من دور الـ16 في الموسم التالي بالخسارة 2 / 3 أمام مانشستر سيتي.

كما حصل ليفربول على كأس إنجلترا للمرة الثامنة في الموسم قبل الماضي، لكنه سرعان ما فقد اللقب مبكرا من الدور الرابع لموسم 2022 / 2023 بخسارته 1 / 2 أمام برايتون.

الدوري الأوروبي

كما يسعى محمد صلاح لقيادة ليفربول للتتويج بلقب الدوري الأوروبي للمرة الرابعة في تاريخ النادي الإنجليزي، من أجل تعويض جماهير الفريق التي شعرت بخيبة أمل كبيرة للغياب عن دوري الأبطال.

ويبدأ ليفربول، الفائز بالبطولة أعوام 1973 و1976 و2001، تحت مسماها القديم (كأس يويفا)، مشاركته في مرحلة المجموعات بالمسابقة في 21 سبتمبر المقبل.

معادلة رقم هنري التاريخي

كما يطمح محمد صلاح للحصول على لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الجديد للمرة الرابعة في مسيرته بالملاعب البريطانية، بعدما فقد جائزة (الحذاء الذهبي) في الموسم الماضي لمصلحة النرويجي إيرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي.

وحصل صلاح على المركز الرابع في ترتيب هدافي البطولة الموسم الماضي برصيد 19 هدفا، بفارق 17 هدفا خلف هالاند، الذي توج بلقب الهداف عن جدارة.

وفي حال فوز صلاح بالجائزة في الموسم الجديد، فإنه سيعادل الرقم القياسي الذي يحمله النجم الفرنسي المعتزل تييري هنري، كأكثر اللاعبين حصولا على لقب هداف الدوري الإنجليزي.

صلاح يتساوى مع كين وآلان شيرر

ويشترك صلاح، الذين نال جائزة الهداف في مواسم 2017 / 2018 و2018 / 2019 و2021 / 2022، في المركز الثاني بقائمة أكثر اللاعبين حصولا على اللقب مع هاري كين، نجم توتنهام هوتسبير، وأسطورة الكرة الإنجليزية آلان شيرر، الهداف التاريخي للبطولة.

قائمة الهدافين التاريخيين لليفربول

كما يتمني محمد صلاح الصعود للمركز الرابع في قائمة أفضل الهدافين في تاريخ ليفربول والتي يسعى لتحقيقها في موسم 2023 / 2024.

ويمتلك صلاح في جعبته 186 هدفًا في 304 مباريات بجميع المسابقات التي لعبها مع الفريق الأحمر، ويحتل المركز الخامس حاليا بقائمة الهدافين التاريخيين لليفربول، بالاشتراك مع النجم المعتزل ستيفن جيرارد.

ويكفي صلاح تسجيل هدف وحيد فقط في الموسم المقبل لينفرد بالمركز الخامس، لكنه سيكون بحاجة لتسجيل 42 هدفا بكافة البطولات في الموسم المقبل، لمعادلة بيلي ليديل، صاحب المركز الرابع حاليا بالقائمة.

أفضل هدافي ليفربول في موسم واحد

كما يحلم محمد صلاح بتسجيل 47 هدفا في موسم واحد بكافة المسابقات في الموسم الجديد، أي بأكثر 3 أهداف عما أحرزه في موسمه الأول داخل قلعة آنفيلد موسم 2017 / 2018.

وفي هذه الحالة سيعادل صلاح الرقم القياسي للنجم الويلزي السابق إيان راش، أسطورة ليفربول، والذي أحرز 47 هدفا في موسم 1983 / 1984 في رقم مذهل مازال صامدا حتى الآن.

3 أهداف تفصله عن رقم خاص في صناعة الأهداف في البريميرليج

وتعتبر الفرصة مواتية أمام صلاح ليكون أكثر لاعب أفريقي صناعة للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي، خاصة بعد رحيل النجم الجزائري الدولي رياض محرز عن مانشستر سيتي وانتقاله لصفوف أهلي جدة السعودي.

ويتصدر محرز حاليا القائمة برصيد 61 تمريرة حاسمة، في حين يأتي محمد صلاح في المركز الثاني برصيد 59 تمريرة، ليحتاج فقط لصناعة 3 أهداف في البطولة من أجل الانفراد بالرقم القياسي.

قائمة هدافي البريميرليج التاريخيين

كما يهدف محمد صلاح للدخول ضمن النجوم العشرة الأوائل بقائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحتل حاليا المركز الرابع عشر.

وسجل صلاح 139 هدفا في مشواره بالدوري الإنجليزي الممتاز، ويبتعد بفارق 11 هدفا فقط خلف المهاجم الإنجليزي المعتزل مايكل أوين، صاحب المركز العاشر حاليا في القائمة، علما بأن صلاح هو الهداف التاريخي للاعبين الأفارقة في البطولة، حيث يتفوق بفارق 28 هدفا عن أقرب ملاحقيه السنغالي ساديو ماني، زميله السابق في ليفربول، والمنضم حديثا لصفوف النصر السعودي.

جائزة لاعب العام بإنجلترا

يحلم محمد صلاح بالحصول على جائزة لاعب العام بإنجلترا، المقدمة سنويا من رابطة اللاعبين المحترفين، وذلك للمرة الثالثة في مسيرته الرياضية.

وسبق لصلاح الفوز بالجائزة الأهم على مستوى اللاعبين بإنجلترا خلال موسم 2017 / 2018، الذي قدم خلاله أداء مذهلا شهد تحطيمه للعديد من الأرقام القياسية، وكذلك في موسم 2021 / 2022.

ويعد صلاح أحد 7 لاعبين توجوا بالجائزة مرتين، بينما يعتبر اللاعب العربي والأفريقي الوحيد الذي حقق هذا الإنجاز في مناسبتين، بعدما حصل عليها محرز مرة وحيدة فقط.

وفي حال تتويج قائد منتخب الفراعنة بالجائزة، سيصبح أول لاعب في تاريخ الكرة الإنجليزية يحصل عليها 3 مرات.