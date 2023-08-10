الخميس 10 أغسطس 2023
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رياضة

محمد صلاح يستهدف المركز الرابع في قائمة هدافي ليفربول عبر التاريخ

محمد صلاح
محمد صلاح

محمد صلاح، يستهدف النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الصعود للمركز الرابع في قائمة هدافي ليفربول عبر التاريخ خلال الموسم الكروي الجديد.

وينطلق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز غدا الجمعة بينما يلعب ليفربول مباراته الأولى ضد تشيلسي يوم الأحد المقبل.

المركز الرابع في قائمة هدافي ليفربول 

ويعتبر الصعود للمركز الرابع في قائمة أفضل الهدافين في تاريخ ليفربول من أبرز الأهداف الرئيسية التي يحاول صلاح تحقيقها حيث يمتلك  حاليا 186 هدفًا في 304 مباريات بجميع المسابقات التي لعبها مع الفريق الأحمر.

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 ويحتل صلاح المركز الخامس حاليا بقائمة الهدافين التاريخيين لليفربول، بالاشتراك مع النجم المعتزل ستيفن جيرارد.

ويكفي صلاح تسجيل هدف وحيد فقط في الموسم المقبل لينفرد بالمركز الخامس، لكنه سيكون بحاجة لتسجيل 42 هدفا بكافة البطولات في الموسم المقبل، لمعادلة بيلي ليديل، صاحب المركز الرابع حاليا بالقائمة.

 

مواعيد مباريات الجولة الأولى للدوري الإنجليزي


الجمعة 11 أغسطس

بيرنلي ضد مانشستر سيتي 10 مساء بتوقيت القاهرة

السبت 12 أغسطس

آرسنال ضد نوتنجهام فورست 2:20 مساء بتوقيت القاهرة

بورنموث ضد وست هام يونايتد 5 مساء بتوقيت القاهرة

 

 

برايتون ضد لوتون 5 مساء بتوقيت القاهرة

إيفرتون ضد فولهام 5 مساء بتوقيت القاهرة

شيفيلد يونايتد ضد كريستال بالاس 5 مساء بتوقيت القاهرة

نيوكاسل ضد أستون فيلا 7:30 مساء بتوقيت القاهرة

الأحد 13 أغسطس

برينتفورد ضد توتنهام 4 مساء بتوقيت القاهرة.
تشيلسي ضد ليفربول 6:30 بتوقيت القاهرة

الإثنين 14 أغسطس

مانشستر يونايتد ضد ولفرهامبتون 10 مساء بتوقيت القاهرة

موعد انطلاق الدوري الإنجليزي 


ومن المقرر أن ينطلق الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي يوم الجمعة المقبل بمباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي.


ويواجه فريق مانشستر سيتي نظيره ومنافسه بيرنلي يوم الجمعة المقبل، في الساعة 10 مساءً، وذلك في إطار مواجهات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإنجليزي


وتنقل قناة بي إن سبورت بريميوم 1 مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد

عرض الاتفاق واتحاد جدة لضم محمد صلاح 

كشفت صحيفة “ذا صن”  أن ستيفن جيرارد المدير الفني لفريق الاتفاق السعودي، يضغط على  إدارة النادي من أجل التعاقد مع محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

وكشفت الصحيفة أن الراتب الذي سيقدمه الاتفاق السعودي سيكون أعلى بكثير، وكذلك قيمة الصفقة بالنسبة لليفربول.

وعلى الرغم من تصريحات رامي عباس وكيل اللاعب إلا أن جيرارد يصر على ضم صلاح ورفع العائد المادي للصفقة.

فيما علق رامي عباس، وكيل محمد صلاح، نجم ليفربول، على ما تردد مؤخرا عن إمكانية انتقال الأخير إلى اتحاد جدة السعودي، في إطار الميركاتو الصيفي الجاري.

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