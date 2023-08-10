الخميس 10 أغسطس 2023
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رياضة

أهلي جدة يسعى لخطف نجم ليفربول

اهلي جدة، فيتو
اهلي جدة، فيتو

الدوري السعودي، كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن اهلى جدة السعودي  قدم عرضًا بقيمة 12 مليون يورو، من أجل التعاقد مع الدولي الإسباني تياجو ألكانتارا، لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول، في فترة الميركاتو الصيفي.

ويسعى الأهلي للضغط على ليفربول، من أجل الحصول على  توقيع تياجو، لينضم إلى زميله السابق روبيرتو فيرمينو في قلعة الراقي، خلال الموسم الرياضي الجديد.

وانتقل عدد من لاعبي ليفربول إلى الدوري السعودي، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وهم روبيرتو فيرمينو إلى الأهلي، وفابينيو إلى الاتحاد، وجوردان هندرسون إلى الاتفاق.

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وأبرم النادي الأهلي العديد من التعاقدات البارزة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث تعاقد مع الجناح الجزائري رياض محرز من مانشستر سيتي، والجناح الفرنسي ألان سانت ماكسيمين من نيوكاسل، والحارس السنغالي إدوارد ميندي من تشيلسي، والمهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو من ليفربول، ولاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسيه من برشلونة.

 

وعقدت أندية الدوري السعودي 53 صفقة من 4 قارات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية حيث جاءت قارة أوروبا في الصدارة برصيد 25 صفقة ثم قارة أفريقيا في المركز الثاني ب 14 صفقة ثم امريكا الجنوبية في المركز الثالث برصيد 13 وصفقة وحيدة من أسيا.

أعلنت قناة "كنال بلس" الفرنسية، عن إذاعة مباريات الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم في موسمه الجديد الذي ينطلق يوم الجمعة المقبل 11 أغسطس الجاري.

 

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وقالت القناة الفرنسية عبر حسابها على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: دوري المحترفين السعودي قادم إلى كنال بلس.

وأضافت: رونالدو وبنزيما وماني ومحرز يعودون إلى كنال بلس في فرنسا وأفريقيا.

وأرفقت القناة المنشور بصورة يظهر فيها الفرنسيان كريم بنزيما ونجولو كانتي، اللذان انضما إلى صفوف الاتحاد حامل اللقب، والسنغالي ساديو ماني والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعبا النصر والجزائري رياض محرز الذي انتقل إلى الأهلي العائد لدوري الأضواء.

 

وتنطلق منافسات الموسم الجديد من الدوري السعودي يوم الجمعة المقبل بمواجهة الأهلي والحزم، بينما يستهل الاتحاد رحلة دفاعه عن اللقب يوم الاثنين المقبل أمام الرائد.

شبكة DAZN تنقل الدوري السعودي 

وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن شبكة "DAZN" عملاق البث المباشر، وافقت على صفقة لموسم واحد لعرض مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

وكان يعتقد في البداية أن "DAZN" خرجت من السباق، حيث سعت شركات أخرى للحصول على حقوق عرض المباريات.

وأفادت "ذا صن" بأن قناة "سكاي سبورتس" تدرس عرضًا قبل افتتاح الدوري السعودي، يوم الجمعة المقبل.

لكن "DAZN"، المملوكة للملياردير البريطاني لين بلافاتنيك، ستنقل مباريات الدوري السعودي في المملكة المتحدة وألمانيا والنمسا، بعد تطور في نهاية الأسبوع أدى إلى تسارع المفاوضات.

وأوضحت الصحيفة أن الصفقة ليست ضخمة من الناحية المالية، ولكنها ستمنح الدوري السعودي للمحترفين عرضًا عبر اثنين من أكبر أسواق التلفزيون في أوروبا.

وأكدت "ذا صن" أن جميع مباريات الدوري السعودي ستكون متاحة الآن للمشتركين في المملكة المتحدة.

وأشارت إلى أن المشجعين سيكون بإمكانهم مشاهدة التنافس الكبير في الدوري السعودي الذي بات يضم كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما وساديو ماني ورياض محرز ونجولو كانتي وجوردان هندرسون.

وقالت "ذا صن": "قلب الدوري السعودي سوق الانتقالات العالمي رأسًا على عقب هذا الصيف".

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الدوري السعودي الجزائري رياض محرز البرازيلي روبيرتو فيرمينو جوردان هندرسون هندرسون

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