المصري يضم هداف مجموعة الصعيد مقابل 7 مليون جنيه

كشفت مصادر أن النادي المصري نجح في إنهاء صفقة ضم رجب برعي مارو لاعب فريق نادي لافيينا وهداف مجموعة الصعيد بالقسم الثاني تدعيما لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد مصدر خاص لـ "فيتو" أن الصفقة حسمت بشكل نهائي مقابل 7 مليون جنيه بعد انهاء الاتفاق بين الناديين حيث لم يتبق سوى الإعلان الرسمي عن الصفقة.

هداف مجموعة الصعيد

ولفت رجب مارو أنظار العديد من الأندية بعد حصوله لقب هداف مجموعة الصعيد والقسم الثاني الموسم الماضي برصيد 16 هدفًا.

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من هو مارو هداف الصعيد

رجب مارو من مواليد مدينة الإسكندرية عام 1998 وبدأ بمدرسة الكرة بنادي حرس الحدود ثم شارك بصفوف أندية المنتزه والقباري بالقسم الثالث وانتقل بعدها إلى صفوف لافيينا موسم 2021-2022 وساهم معهم في الصعود إلى دوري الدرجة الثانية قبل أن يقود الفريق للمشاركة بدوري المحترفين موسم 2023-2024.

وتسعى إدارة المصري البوسعيدي للتعاقد مع ثنائي غزل المحلة أحمد النادري ومصطفى العش إضافة إلى باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي وغنام محمد لاعب فيوتشر بناء علي رغبة وطلب علي ماهر المدير الفني للفريق.

صفقات المصري

وابرم المصري حتي الان ثلاث صفقات وهم ميدو جابر من سيراميكا كليوباترا ومحمد الشامي من الإسماعيلي وسمير فكري لاعب الداخلية

المصري يتعاقد مع ميدو جابر لاعب سيراميكا كليوباترا لثلاثة مواسم

وأتم مجلس إدارة النادي المصري البوسعيدي برئاسة كامل أبو علي، وبعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الكابتن علي ماهر، إجراءات التعاقد مع ميدو جابر، لاعب خط وسط فريق سيراميكا كليوباترا بعقد يمتد لثلاثة مواسم اعتبارًا من الموسم الحالي وحتى نهاية موسم 2026/2025 وذلك بعد إتمام إدارة المصري الحصول على الاستغناء الخاص باللاعب بعد الاتفاق مع نظيرتها بنادي سيراميكا كليوباترا على كافة جوانب الصفقة.

وانتقل إسلام المزين لاعب المصري الي سيراميكا كليوباترا في صفقة تبادلية بانتقال ميدو جابر إضافة الي مقابل مادي.

محمد الشامي

المصري يتعاقد مع المهاجم محمد الشامي لثلاثة مواسم

وأتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي إجراءات التعاقد مع محمد الشامي، مهاجم فريق الإسماعيلي بعقد يمتد لثلاثة مواسم اعتبارًا من الموسم الحالي وحتى نهاية موسم 2026/2025.

المصري يتعاقد مع سمير فكري لاعب الداخلية لأربعة مواسم

وأعلن مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي برئاسة كامل أبو علي التعاقد بشكل رسمي مع اللاعب سمير فكري قادمًا من صفوف فريق الداخلية.

وحصل النادي المصري على توقيع سمير فكري بعقد ممتد لمدة أربع سنوات قادمة وذلك بعدما حصل مسؤولو النادي البورسعيدي على الاستغناء الخاص باللاعب بعد إنهاء إجراءات انتقاله مع ناديه الداخلية.

عقوبات مباراة الأهلي والمصري

أصدرت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عددا من القرارات بعد أحداث مباراة الأهلي والمصري في ربع نهائي بطولة كأس مصر، جاءت كالتالى:

1- حرمان جماهير النادى الأهلي المتواجدين بالمباراة من حضور المباريات لعدد "مباراتين" قادمتين في بطولة كأس مصر.

2-إيقاف هارالد جمبرالد مساعد مدرب النادى الأهلي "مباراتين" قادمتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها "20000 جنية " عشرون ألف جنيه، تسدد لخزينة الاتحاد لما بدر منه - على ألا يشارك في مباريات الكأس إلا بعد انتهاء الإيقاف، حيث إن الإيقافات والإنذارات في بطولة كأس مصر منفصلة طبقا للائحة:

3- حرمان جماهير النادي المصري المتواجدين بالمباراة من حضور المباريات لعدد "مباراتين" قادمتين فى بطولة كأس مصر.

4- إيقاف على ماهر المدير الفني للنادي المصري "أربع مباريات" وغرامة مالية قيمتها 20000 جنيه " عشرون ألف جنيه تسدد لخزينة الاتحاد للطرد وما بدر منه بعد الطرد وبعد نهاية المباراة.. على ألا يشارك في مباريات الكأس إلا بعد انتهاء الإيقاف حيث إن الإيقافات والإنذارات في مسابقة كأس مصر منفصلة طبقا للائحة.

5- منع إبراهيم متولى عامل غرف خلع ملابس النادي المصري من مرافقة الفريق في المباريات لمدة "عامين" اعتبارًا من تاريخ المباراة، وذلك لما بدر منه بعد نهاية المباراة.

المصري يتقدم بتظلم ضد عقوبات مباراة الأهلي بكأس مصر

أكد ياسر يحيى عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي أن المجلس برئاسة كامل أبو علي قرر التقدم بتظلم احتجاج رسمي لدى لجنة المسابقات باتحاد الكرة ضد العقوبات الموقعة على علي ماهر المدير الفني نتيجة أحداث مباراة الأهلي والمصري بمسابقة كأس مصر.

وأكد عضو المصري أن العقوبات الموقعة على ناديه ظالمة للغاية ولا تتناسب مع أحداث اللقاء.