الجمعة 04 أغسطس 2023
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رياضة

مروان حمدي يقود هجوم المصري بمواجهة الأهلي بكأس مصر

المصري البورسعيدي،
المصري البورسعيدي، فيتو

مباراة الأهلي والمصري، أعلن علي ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي تشكيلة فريقه لمواجهة الأهلي بدور ربع نهائي كأس مصر.

 

تشكيل المصري أمام الأهلي

ويخوض المصري بقيادة علي ماهر مواجهة الأهلي بالتشكيل التالي..


حراسة المرمى: محمود جاد

الدفاع: حسين السيد عمرو سعداوي ومحمد دبش وكريم العراقي.

الوسط: ايزي ايميكا وعمرو موسى وإسلام عطية والياس الجلاصي وحسن علي

الهجوم: مروان حمدي

 

 

 

وصلت حافلة فريق المصري البورسعيدي استاد برج العرب استعدادا لمواجهة الأهلي بمسابقة كأس مصر.

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موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي

ويلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق المصري البورسعيدي في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الخميس على ملعب برج العرب بالإسكندرية بالدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر للموسم 2022-2023.

 

القناة الناقلة ل مباراة الأهلي والمصري في ربع نهائي كأس مصر 2023

وتنقل قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة الدوري الممتاز وبطولة كأس مصر بث مباشر مباراة الأهلي والمصري على قناة أون تايم سبورت 1.

 

 


 

حكام مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي

مباراة الأهلي والمصري، ويضم طاقم التحكيم كل من 

- حكم ساحة: عبد العزيز السيد.

- مساعد أول: أحمد توفيق طلب.

- مساعد ثان: أحمد صلاح.

- حكم رابع: هشام الفلال.

- حكم "VAR": عمرو الشناوي.

- حكم "VAR" مساعد: شريف عبد الله.

 

مشوار الأهلي في كأس مصر هذا الموسم


وبدأ فريق الأهلي مشواره في كأس مصر بدور الـ32 بالفوز على منتخب السويس بهدف دون رد سجله رامى ربيعة من ركلة جزاء.

وتخطى الأهلي بقيادة كولر الداخلية فى دور الستة عشر بهدفين دون رد سجلهما بيرسى تاو ومحمد مجدى أفشة.

مشوار المصري في كأس مصر الموسم


وتخطى فريق المصري البورسعيدي بترول أسيوط بدور الـ32 بكأس مصر بالفوز على بثلاثة أهداف مقابل هدف فيما تخطى عقبة حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الوقت الاضافى بمباراة الفريقين بدور الستة عشر.

125 مباراة جمعت الأهلي والمصري البورسعيدي


وتحمل المواجهة الليلة بين الأهلي والمصري البورسعيدي رقم 126 فى تاريخ مواجهات الفريقين حيث تقابلا في 125 مباراة سابقة وحقق الأهلي الفوز فى 69 مباراة، وتعادل الفريقين في 36 مباراة وفاز المصري فى 20 مباراة.

ونجح لاعبو الأهلي في زيارة شباك المصري في  176 مرة بينما سجل لاعبي المصري 90 هدفا في شباك الأهلي.

 

ونجح الأهلي فى الخروج بشباكه نظيفة أمام المصرى في 59 مباراة بينما تمكن المصري من الخروج بشباكه نظيفة أمام الأهلي في 27 مباراة.

 

6 نهائيات جمعت الأهلى والمصرى البورسعيدي

وهناك 6 نهائيات جمعت فريقي الاهلي والمصري جاءت كالتالي..


1- الأهلى 5-0 المصرى البورسعيدي نهائي كأس مصر عام 1927

2 - الأهلى 5-0 المصرى البورسعيدي نهائي كأس مصر عام 1945

3- الأهلى 2-1 المصرى البورسعيدي نهائي كأس مصر عام 1947

4- الأهلى 1-0 المصرى البورسعيدي نهائي كأس مصر عام 1983

5- الأهلى 3-1 المصرى البورسعيدي نهائي كأس مصر عام 1984

6- الأهلى 2-1 المصرى البورسعيدي نهائي كأس مصر عام 2017

 

 

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