التحفظ على 2.5 طن دقيق مدعم وتحرير محاضر لمخابز مخالفة في الدقهلية
شنت مديرية تموين الدقهلية المشرف العام على مديرية تموين الدقهلية بضبط مخابز مخالفة اليوم بمركز المنصورة.
وجاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتشديد الرقابة على المنشآت التموينية والتأكد من جودة رغيف الخبز وعدم التلاعب بالأوزان.
وقاد الحملة السيد دايرة المشرف العام على مديرية التموين بالدقهلية يرافقه محمد زغلول مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية فجر اليوم الخميس ناحية مركز المنصورة.
وأسفرت عن ضبط محضر تجميع بطاقات تموينية وتم التحفظ على ١٢٥ بطاقة تموينية ذكية لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.
محضرين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، محضر انتهاء مخبز من الإنتاج.
محضر تصرف فى عدد شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة ٥٠ كيلو جرام، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكدت مديرية تموين الدقهلية استمرار حملاتها فى مواجهة المخالفين.
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