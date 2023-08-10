وكيل تموين الأقصر: لا يجب ترك البطاقة مع صاحب المخبز.. وأسعار السلع التموينية أقل من المحلات الخارجية 40% (حوار)

>> انقطاع الكهرباء في محافظة الأقصر يتم في ساعات الظهيرة

>> توافر مولد كهربائي داخله أحد شروط ترخيص المخبز

>> هذه عقوبة ذبح الأنثى الشابة من الأبقار والجاموس

>> المنظومة التموينية أصبحت إلكترونية 100٪ في مصر كلها

>> حملات توعية المزارعين وراء النجاح الساحق لموسم توريد القمح

>> المواطن حلقة رئيسية فى نجاح منظومة التموين

>> ضخ اللحوم المستوردة سبب انخفاض أسعارها بالأسواق

لا تنمية دون وعي، ولا نتائج دون توعية حقيقية وحملات مخططة على أعلى مستوى، هذا ما يحدث في محافظة الأقصر التي اختتمت موسما ناجحا للغاية في توريد القمح، حسب عبد الرازق الصافي وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر.

الصافي يرى في حوار لـ “فيتو” أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، تتابع المخابز والأسواق والمحال التجارية والمواد البترولية لتوفير السلع الغذائية وفقًا للأسعار الحقيقية وذات جودة عالية، كما تتابع بعناية الملف الأهم في المنظومة التموينية، وهو موسم توريد القمح، الذي شهد أرقاما مرتفعة مقارنة بالعام الماضي في نفس الفترة وإلى نص الحوار:

*ما هي أهم إحصائيات موسم توريد القمح؟



جار توريد القمح إلى الصوامع التخزينية بمحافظة الأقصر، التى بلغت 26 ألف طن تقريبا على مستوى المحافظة، من إجمالي 34 ألف طن سعة تخزين صوامع محافظة الأقصر، بنسبة 86٪ من السعة التخزينية، وبدأ الصرف منها لقطاع المطاحن "الأقصر- أرمنت- إسنا"، وما زال التوريد مستمرا حتى نهاية أغسطس المقبل، حيث تم توريد 400 طن زيادة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.

*ما أسباب نجاح موسم توريد القمح؟



إطلاق حملات توعية للمزارعين بأهمية توريد القمح، وتقديم التوصيات المطلوبة لتحسين إنتاجية فدان القمح، لتكون ذات مردود على جميع المواطنين بأنحاء الجمهورية، فى شكل توفير خبز مدعم تقدمه المخابز للجميع بدون استثناء، وذلك بالتعاون بين مديرية التموين ووزارة الزراعة ومحافظة الأقصر.

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*حدثنا عن دور مديرية التموين فى متابعة المخابز بالأقصر؟



المخابز نشاطها لا يتوقف على مدار العام، وهناك متابعة دورية عليها للتأكد من انتظام العمل داخل منظومة المخبز دون تلاعب لوصول الدعم لمستحقيه، فالمواطن هو حلقة رئيسية فى نجاح المنظومة التموينية، حيث يترك بطاقته التموينية تحت تصرف صاحب المخبز وهذا خطأ، لذلك هو المتضرر الأول من انقطاع المراقبة التموينية للخدمة المقدمة له.

*كيف تتعامل المخابز مع فترة ترشيد استهلاك الكهرباء؟



من شروط ترخيص المخبز توافر مولد كهربائي داخل المخبز، وتم تعميم ذلك أيضًا على المخابز الأقدم من حيث التراخيص لتفادى انقطاع الكهرباء خلال فترة ترشيد استهلاك الكهرباء التى أوصت بها رئاسة مجلس الوزراء، مع التأكيد على أن انقطاع الكهرباء فى محافظة الأقصر يتم فى ساعات الظهيرة.

*هل هناك حملات تفتيش تطبق على الأسواق يوميا؟



نعم، لدينا حملات التفتيش على المحال التجارية بالأقصر بمختلف المديريات، ويصل عددها إلى 10 حملات تفتيشية يوميا، وتضم المحال العامة الكبيرة والصغيرة والأسواق، بالاشتراك مع الدمغة والموازيين ومباحث التموين ومحافظة الأقصر والمرافق لتكون الحملات شاملة سواء تجارية أو تموينية.

*ما جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر فى صناعة السكر؟



الأقصر من المحافظات التى يوجد بها مصانع سكر، ويتم دائمًا المرور الدورى عليها من قبل إدارة تموين أرمنت، وحتى الآن الصناعة تقتصر على صناعة السكر المستخلص من محصول القصب، والصناعات التكاملية التي تعتمد على صناعة السكر مثل صناعة الأعلاف والأوراق والمواد المستخدمة فى صناعة العطور والكليات.

*هل المنظومة التموينية أصبحت إلكترونية فى جميع أنحاء البلاد؟



بالفعل المنظومة التموينية أصبحت إلكترونية 100٪، فى جمهورية مصر العربية وليس محافظة الأقصر فقط، والاستعلام يجرى بالماكينة لمعرفة الحصص المستحقة على التاجر أو الدقيق المستخدم والحصة المستحقة بالنسبة للمخابز، والمنظومة الإلكترونية أصبحت سببا أساسيا فى معرفة تلك المعلومات وتضمن عدم استخدامها استخدام مخالف.

*ما الجديد فى انتقال وزارة التموين إلى العاصمة الإدارية الجديدة؟



يتم حاليا الانتقال التدريجي إلى العاصمة الإدارة الجديدة، وبالنسبة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، يتم توفير مندوب خاص بالمقر القديم بالقاهرة لإنهاء الإجراءات اللازمة الخاصة بالمحافظة، إلى أن يتم الانتقال الكلى إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

*البعض يسأل عن نسبة الدعم فى السلع التموينية؟



تبلغ نسبة الدعم فى السلع التموينية للمواطنين المستحقين حوالي 40٪ وفقًا للأسعار المنافسة فى المحال الخارجية.

*ما جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر فى ضبط أسعار اللحوم؟



الوزارة ضخت لحوما مستوردة خلال فترة عيد الأضحى، أدت إلى ضبط أسعار اللحوم وانخفضت حتى وصلت إلى 250‪، و240 جنيها للكيلو، وما زال العمل على تنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها أمر مهم جدا فى محافظة الأقصر، بتطبيق القوانين والقرارات الحاسمة؛ من أهمها يجب على الجزارين توافر الشهادة الصحية وإعلان السعر وتراخيص المحل والذبح داخل السلخانة.‬‬

وهناك قرارات مشتركة ما بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، مثال؛ فى حالة ذبح الأنثى الشابة من الأبقار والجاموس يتم تسليم المتهم والحكم عليه بالحبس مباشرة.‬

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"

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