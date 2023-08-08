"تموين الإسكندرية" تطارد تجار السوق السوداء للسجائر

شنت مديرية تموين الإسكندرية اليوم حملات تموينية مكبرة لضبط الأسواق والأسعار في المحافظة وضبط المخالفين وفرض القوانين الصارمة.

ياتى ذلك بتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وتعليمات من اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية لضبط ومتابعة الأسواق.

كما أصدر المهندس أحمد إبراهيم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بمطاردة المتلاعبين بأسواق قطاع السجائر حفاظا على انتظام وضبط الأسواق.

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قامت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية برئاسة مؤنس محمد المشرف العام على الرقابة والمفتشين خالد عوض و أحمد على بالاشتراك مع المركز الشامل لغرب والجمرك برئاسة محمد عادل وإسراف الدكتورة أمانى الجزار رئيسة الرقابة وسعد حسانين مفتشى الإدارة بحملة تموينية بنطاق العامرية والتى أسفرت عن الآتى:

ضبط أحد المحلات لامتناعه عن بيع السجائر مخالفا للقانون وتم مصادرة كمية من السجائر وقدرها ٢٥٠ علبة مارلبورو وال ام وميريت وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.