الخميس 10 أغسطس 2023
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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 10 - 8 - 2023 والقنوات الناقلة

الدوري الاوروبي،
الدوري الاوروبي، فيتو

مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم الخميس 10 - 8 - 2023، إقامة العديد من المباريات الهامة بمختلف ملاعب العالم، ولعل أبرز تلك المباريات ستكون قمة أولمبياكوس اليوناني وجينك البلجيكي في الدوري الأوروبي.

 

مباريات اليوم في الدوري الأوروبي


أولمبياكوس × جينك (22:00 مصر والسعودية)

مباريات اليوم في الدوري الأردني


الوحدات × الجليل (19:00 مصر والسعودية) - Jordan Sports

شباب العقبة × الأهلي (21:30 مصر والسعودية) - Jordan Sports

فيما وجه الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، انتقادات للمبالغ الكبيرة التي تنفقها أندية الدوري السعودي، مؤكدا أن تأثير الدوري السعودي على سوق الانتقالات كبير جدًا.

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وقال مدرب ليفربول في تصريحات نقلتها "بي بي سي": "تأثير السوق السعودي ضخم جدًا على الانتقالات في العالم".

وطالب يورجن كلوب بتدخل الاتحاد الأوروبي والفيفا قائلا: "الموعد النهائي للانتقالات في أوروبا هو 1 سبتمبر، بينما في السعودية 20 سبتمبر، وبالتالي الأندية السعودية تستطيع التعاقد مع لاعبين من أوروبا في ظل منع الأندية الأوربية من ذلك، وعلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أو الفيفا إيجاد حلول لذلك، لكن في النهاية، في هذه اللحظة، لا أعرف بالضبط ما سيحدث".

 

وكان الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق  ليفربول الإنجليزي كشف في تصريحات خاصة لصحيفة ذا أتليتك  عن إمكانية تدعيم خط الوسط هذا الموسم بعد رحيل البرازيلي فابينيو وقائد الفريق هندرسون.

وأضاف كلوب: الفريق يحتاج إلي اتزان في وسط الملعب لذا طلبنا من الإدارة التعاقد مع لاعبان في هذا المركز للتمكن من المنافسة علي البطولات في الموسم الجديد.

وواصل كلوب: الجماهير هنا في  ليفربول متفائلة بشكل كبير قبل بداية الموسم.

وكان  فابيبنيو رحل إلي فريق إتحاد جدة السعودي بمقابل مادي وصل إلي 60 مليون يورو، وكذلك هندرسون قد رحل إلي الإتفاق في الدوري السعودي بمقابل تخطي 25 مليون يورو.

 

 

 

وكشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن قائمة الفريق التي ستتوجه إلى سنغافورة لإقامة معسكر هناك، ومواجهة فريق بايرن ميونخ الألماني وديا، استعدادا للموسم الجديد 2023-2024.

 

مواعيد مباريات اليوم الدورى الأوروبي أولمبياكوس اليونانى دوري المؤتمر الاوروبي

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