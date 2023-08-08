أخبار العقارات اليوم: شركة العاصمة الإدارية تحقق أرباحا بقيمة 19,8 مليار جنيه في 2022.. وزيادة الإقبال على عقارات المدن الجديدة

شهدت الساعات الماضية عددًا من التغطيات المهمة تناولتها بوابة "فيتو" في السوق العقاري بقطاعاته المختلفة وأبرزها كالتالي:

كشفت وزارة الإسكان متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح قطع أرض بنشاطات خدمية وسكنية في مختلف أنحاء الجمهورية بالمدن الجديدة، وذلك بنظام التخصيص الفوري.

عقدت الجمعية العمومية لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية اجتماعا اليوم الثلاثاء الموافق 8 /8 /2023 بمقر الشركة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرح اعمال صيانة وحراسة (تأمين) المسطحات الخضراء وما عليها من مزروعات مختلفة وصيانة وحراسة شبكات الرى من محطة تموين السيارات توتال حتى محطة مياه رافع (2) ومن مدخل الجولف حتى مدخل السابع (2) ومن مدخل المدينة من طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي حتى نفق السابع ومنطقة العاليا ونافورة أمون بالمدينة في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة في الاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء.

أكد الدكتور زكريا الجوهري، خبير التقييم العقاري على ان احد المشكلات التي تواجه السوق العقاري حاليًا هي اقبال المواطنين والمستثمرين على المدن الجديدة والذي ادي إلى كساد نسبي في الإقبال على المدن القديمة.

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح عدد (۲) مناقصة عامة بمدينة بني سويف الجديدة كالتالي:

أعلن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر برئاسة المهندس محمد مصطفى رئيس الجهاز أن الجهاز قام اليوم بتسليم اثنين من الوحدات الصحية بمشروع الإسكان الاجتماعي ٢٤٧ ومشروع الإسكان الاجتماعى ٦٤٥ لوزارة الداخلية لتجهيزهم وتشغيلهم كمركز طبي متكامل بالتخصصات المختلفة لخدمة الأهالي في المناطق المجاورة والتي تشمل المشروع الإسكان الاجتماعى 266 ومناطق ابني بيتك الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة وأبناء الجيزة والأولى بالرعاية الاجتماعية وباقي الكمبونادات ومشروعات سكن مصر ودار مصر.

دعا المهندس شريف شعلان الخبير العقاري، الحكومة والجهات المعنية الى ضرورة دعم منهجية الهندسة القيمية فى المشروعات التى يتم طرحها أمام شركات التطوير العقارى، وضرورة إعطاء أولوية للدراسات التى تعتمد على هذا النظام فى تنفيذ المشروعات فى الدعم والتمويل البنكى، خاصة فى ظل ارتفاع أسعار الخامات والموارد التى تواجه معظم دول العالم في الفترة الأخيرة، مؤكدا أن تطبيق الهندسة القيمية لا يقل أهمية بأى حال من الأحوال عن دراسة الجدوى لاى مشروع.

أكد الدكتور أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، بأن جهاز المدينة نظم حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات أمام المحال والمنشآت التجارية، والتعديات على أرصفة المشاة والمسطحات الخضراء، بقيادة نائب رئيس الجهاز للتنمية، ورؤساء الأحياء، ومديرى الإدارات التنفيذية، وبالتعاون مع شرطة التعمير، وذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال زيارته للمدينة منذ أيام.

شقق سكن مصر، صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، سيبدأ يوم الأحد المقبل الموافق 13/8/2023، وحتى يوم الخميس الموافق 19/10/2023، في تسليم وحدات المرحلة الثالثة بمشروع سكن مصر، بمدينة العبور الجديدة، حيث من المقرر تسليم 18 عمارة بمنطقة 2600 فدان، وذلك في أيامٍ محددة وفقًا للمعلن من جهاز المدينة.

عقد الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، المشرف على مكتب وزير الإسكان، اجتماعا موسعًا مع معاوني رؤساء أجهزة المدن الجديدة، لنقل حزمة من تكليفات وتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن مهامهم ودورهم فى دفع عجلة التنمية بالمدن الجديدة، وذلك بمقر جهاز مدينة بدر، وبحضور وائل شعبان، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية، والدكتور حسن الشوربجي، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، والمهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر.

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كشفت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح جديد للأراضي الاستثمارية بأنشطة متنوعة وفقًا لآلية التخصيص الفوري.