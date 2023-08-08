تفاصيل طرح الأراضي الاستثمارية بنشاط عمراني متكامل بسفنكس الجديدة

أراضي الإسكان، كشفت وزارة الإسكان متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح قطع أرض بنشاطات خدمية وسكنية في مختلف أنحاء الجمهورية بالمدن الجديدة، وذلك بنظام التخصيص الفوري.



موقع ومساحات أراضي الإسكان المقترحة بسفنكس الجديدة

حددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قطعة أرض بمدينة سفنكس الجديدة بنظام الاستثمار بنظام التخصيص الفوري كالآتي:

أراضي الإسكان المطروحة بسفنكس الجديدة، فيتو



قطعة ارض رقم (بدون) الكائنة علي طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بمساحة 420,000 متر مربع بـنشاط عمرانى متكامل (50 فدانا - 200 فدان) القيمة التقديرية للمتر٢ 1,725 جنيها مصريا والقيمة التقديرية للمتر٢ 2,402 جنيه مصري في حالة التقسيط ويكون مبلغ جدية الحجز 10% من قيمة الأرض.

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النسبة البنائية لأراضي الإسكان المطروحة بسفنكس الجديدة

النسبة البنائية: لا تزيد على 20% من إجمالي مساحة قطعه الأرض وبمعامل إشغال 0.45

الردود: 6 م من جميع الجهات.



.الارتفاع: (أرضي + 2 أدوار) مع الالتزام باشتراطات الدفاع المدني وعدم تجاوز قيد ارتفاع القوات المسلحة للمنطقة.



المساحات تحت العجز والزيادة طبقا للتحديد النهائى الذى يصدر من إدارة المساحة بجهاز المدينة.

مدة التنفيذ: خمسة سنوات تحتسب من تاريخ صدور أول قرار وزاري.



الاشتراطات المالية للأراضي الإسكان المقترحة بسفنكس الجديدة

يتم استكمال نسبة السداد حتى 20% من قيمة الأرض بالجنيه المصري (10% تم سدادها ونسبة الـ10% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة حال الموافقة على التخصيص) بالإضافة إلى (١٪ مصاريف إدارية و0.5٪ مجلس أمناء) على أن يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية؛ ويتم سداد باقي ثمن الأرض على 10 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري يستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة، وعلى أن يتم تحميل كافة الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقًا لمتوسط معدل سعر الفائدة المعلن على الجنيه المصري من البنك المركزي المصري عن مدة ثلاثة أشهر السابقة لتاريخ استحقاق القسط بالإضافة الى 1% وفقًا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية.

آلية حجز وتخصيص أراضي الإسكان

يتم التقدم لحجز الفرصة الاستثمارية من خلال البوابة الإلكترونية ويتم دراسة الطلب وإخطار الشركة الكترونيا بالقبول الفني من عدمه مسببًا.

آلية التخصيص في حالة قطع الأراضي الأقل من 5 أفدنة لكافة الأنشطة فيما عدا (أنشطة الصناعي والحرفي):

تم تقديم المظروف المالي المغلق بمعرفة من له صفة وفقا للسجل التجاري للشركة أو بموجب توكيل رسمي ويتضمن المظروف استمارة العرض المالي موضحا بها سعر المتر المقدم من الشركة لقطعة الأرض حيث يتم المزايدة على السعر المعلن لقطعة الارض المتقدم عليها ونسبة سداد مقدم الثمن طبقا لعرض الشركة وذلك بالقطاع المالي بالهيئة بمقرها الجديد بوزارة الإسكان بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك خلال أيام العمل في فترة الطرح والمحددة من يوم 1 الى يوم 15 من كل شهر فقط وبحد أقصى الثالثة عصرًا ولن يتم قبول مظاريف بعد ذلك التوقيت.

في حالة تساوي عطاء أو أكثر بنفس السعر تكون الأفضلية للسداد بالدولار الأمريكي وفي حالة التساوي يتم الاحتكام للقرعة.

الترسية على العطاء المقدم لأعلي سعر عن السعر المعلن على الموقع الإلكتروني للهيئة.

يتم دراسة العروض المالية من خلال اللجنة المشكلة بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 134 بتاريخ 24/2/2020 بدراسة الطلبات والبت فيها وفقا لتلك الآلية:

يتم استكمال فرق جدية الحجز وفقا للعرض المالي المقدم من الشركة خلال 7 أيام عمل من تاريخ جلسة الفتح المالي وذلك للجنية المصري او خلال 14 يوم عمل في حالة السداد بالدولار الأمريكي من خارج البلاد وفي حالة عدم الالتزام يعتبر العرض مرفوض ويتم خصم 50% من جدية الحجز المسددة.