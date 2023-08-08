الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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عقارات

خبير: زيادة الإقبال على عقارات المدن الجديدة وتراجع القديمة

عقارات، فيتو
عقارات، فيتو

أكد الدكتور زكريا الجوهري، خبير التقييم العقاري على ان احد المشكلات التي تواجه السوق العقاري حاليًا هي اقبال المواطنين والمستثمرين على المدن الجديدة والذي ادي إلى كساد نسبي في الإقبال على المدن القديمة.

وعلى مستوى تأثير الشهادات الدولارية على السوق العقاري، قال الجوهري إن الشهادات بعائد يصل إلى 9% التي طرحت من قبل البنوك خلال الأسبوع الماضي لن تؤثر على السوق العقاري، وهذا لأن ما يؤثر على القطاع العقاري هو ارتفاع أسعار مواد البناء والتضخم والحالة الاقتصادية العامة للبلاد.

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وأضاف فى تصريحات خاصة لـ فيتو أن تأثير الشهادات الدولارية ضعيف جدًا ونسبي وهذا لأن 30% من الشعب المصري لا يثق تمام الثقة بفكرة الشهادات البنكية.

وقال محمد الأتربي رئيس بنك مصر، واتحاد بنوك مصر إن "هناك إقبالا جيدا على الشهادات الدولارية ببنكي الأهلي ومصر".

إقبال على شراء الشهادة الدولارية 7%

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "إم بي سي مصر": هناك إقبال أكبر على الشهادة الدولارية بفائدة 7% لأن العوائد التي يحصل عليها العميل كل 3 أشهر بالدولار.
 

إغراء الشهادة الدولارية

وقال: الإقبال أكثر مما توقعنا والشهادات الدولارية مغرية وهناك ثقة في القطاع المصرفي والاقتصادي المصري.

نسبة الفائدة عالميا

وأضاف:"زمان كان فائدة الدولار 1% دلوقتي عالميا بتصل إلى 5%، إحنا بنسلف الفلوس دي لشركات عندها مصادر من العملة الأجنبية بفائدة أعلى من 7%".
 

مدة الشهادة الدولارية

وأكد:"مع نهاية مدة الشهادة الدولارية سيحصل العميل علي أمواله الدولارية كاملة وليس بالجنيه المصري، أي حد ربط شهادة بالدولار هياخدها بالدولار".

وأعلن بنك مصر إطلاق شهادتي ادخار "القمة" و"إيليت" بالدولار الأمريكي لمدة ثلاث سنوات ويبدأ العمل بهما في فروعه اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 26 يوليو 2023، وذلك انطلاقًا من حرص بنك مصر الدائم على تلبية احتياجات عملائه المتنوعة واستحداث كل ما هو جديد ويتناسب مع احتياجات العملاء، والتطوير الدائم لأوعية البنك الإدخارية.

جدير بالذكر أن شهادة "القمة" ذات عائد 9% سنويًا، هي شهادة اسمية تصدر للمصريين والأجانب، بفئة 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها، ويصرف العائد مقدمًا للثلاث سنوات (27%) تراكمي بالجنيه المصري، ويبدأ تاريخ اصدار الشهادة بداية من يوم العمل التالي للإيداع ويعتبر أساس العائد والاسترداد، ويتم استرداد الشهادات بالدولار الأمريكي طبقًا للشروط والأحكام المنظمة لذلك.

كما أن شهادة "إيليت" ذات عائد 7% سنويًا، هي شهادة اسمية تصدر للمصريين والأجانب بفئة 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها، ويبدأ تاريخ اصدار الشهادة بداية من يوم العمل التالي للإيداع ويعتبر أساس العائد والاسترداد، ويتم صرف العائد ربع سنوي بالدولار الأمريكي، طبقًا للشروط والأحكام المنظمة لذلك، كما يمكن لحاملي شهادة إيليت الإقتراض بالجنيه المصري وحتى 50% من القيمة الاستردادية للشهادة وبحد أقصى 10 ملايين جنيه، ويتم استرداد الشهادات بالدولار الأمريكي طبقًا للشروط والأحكام المنظمة لذلك.

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