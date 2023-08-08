الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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طرح مناقصات أعمال الطرق وإنتاج الطاقة ببني سويف الجديدة

هيئة المجتمعات العمرانية،
هيئة المجتمعات العمرانية، فيتو

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح عدد (۲) مناقصة عامة بمدينة بني سويف الجديدة كالتالي:

1. عملية تنفيذ أعمال تنسيق وری وزراعة وإنارة الطريق الإقليمي الشرقى واستكمال أعمال الإسفلت وتنسيق ورى وزراعة أشجار الجزر بمنطقة ابنى بيتك 2 بالمدينة بين الشركات المسجلة فى الاتحاد المصرى المقاولى التشييد والبناء.

2. اعمال توريد الوسط الترشيحي لمرشحات محطة المياه بالمدينة بين الشركات المتخصصة في هذا المجال.

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كراسة شروط المناقصة العامة

وحددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سعر الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية مقر جهاز مدينة بني سويف الجديدة نظیر سداد مبلغ (١٥٠٠ جنيه ) فقط الف وخمسمائة جنيه للمناقصة رقم (1).

وتكون كراسة الشروط للمناقصة رقم (2)(۲۹۹ج) فقط مائتان وتسعة وتسعون جنيها.

مظاريف العطاء الفني والمالي

وأشارت هيئة المجتمعات العمرانية الى ضرورة تقديم العطاء في مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والاخر للعرض المالى باسم رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة في موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية.

يُرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي قدره (900000) فقط تسعمائة الف جنيه للمناقصة رقم (۱) و(١٠٠٠٠ج) فقط عشرة آلاف جنيه للمناقصة رقم (۲) ويستكمل إلى (5%) خمسة في المائة من قيمة العطاء في حالة الرسو كتامين نهائي

موعد عقد جلسات الاستفسار والفتح الفني
 

وتعقد جلسة الاستفسارات الساعة الثانية عشرة ظهرًا بمقر جهاز مظينة بني سويف الجديدة كالتالي:
1- المناقصة رقم (1) يوم (الاثنين) الموافق ۲۰۲۳/۸/۲۱. 
2. المناقصة رقم (٢) يوم ( الثلاثاء الموافق ۲۰۲۳/۸/۲۲.

وتعقد جلسة فتح المظاريف الفنية الساعة الثانية عشرة ظهرًا بمقر الجهاز كالتالي:

١. المناقصة رقم (1) يوم (الاثنين) الموافق ٢٠٢٣/٩/٤.
٢. المناقصة رقم (٢) يوم (الثلاثاء) الموافق ٢٠٢٣/٩/٥.

فئة التصنيف المناسبة للمناقصة رقم (۱) الفئة الثالثة أعمال الطرق، والفئة السادسة أعمال الأشغال العامة، والفئة الخامسة اعمال محطات إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية.

وسيتم اخطار المقبولين فنيًا بموعد فتح المظاريف المالية في موعد لاحق، وتخضع هذه المناقصة لأحكام القانون رقم (۱۸۲) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية.

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