تسليم اثنين من الوحدات الصحية لوزارة الداخلية بمشروعي للإسكان الاجتماعى

أعلن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر برئاسة المهندس محمد مصطفى رئيس الجهاز أن الجهاز قام اليوم بتسليم اثنين من الوحدات الصحية بمشروع الإسكان الاجتماعي ٢٤٧ ومشروع الإسكان الاجتماعى ٦٤٥ لوزارة الداخلية لتجهيزهم وتشغيلهم كمركز طبي متكامل بالتخصصات المختلفة لخدمة الأهالي في المناطق المجاورة والتي تشمل المشروع الإسكان الاجتماعى 266 ومناطق ابني بيتك الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة وأبناء الجيزة والأولى بالرعاية الاجتماعية وباقي الكمبونادات ومشروعات سكن مصر ودار مصر.

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وأشار جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر في بيان له اليوم أن الأقسام التي سيتم تشغيلها في الوحدات الصحية تشمل أقسام الولادة، عظام، اسنان، عمليات اليوم الواحد، استقبال طوارئ وخدمات طبية أخري لتوفير الرعاية الصحية والطبية بالمدينة.

وأضاف الجهاز أن وفد الجهاز الذي قام بتسليم الوحدات الصحية لوزارة الداخلية ضم المهندس أحمد نمور نائب رئيس الجهاز والمهندس محمد مبروك المشرف على تنفيذ الإسكان والمهندسة نشوي الهلاوي عن إدارة المشروعات.

وتابع الجهاز أن هناك عددا من الوحدات الصحية تعمل حاليا في مناطق ابني بيتك ومشروعات الإسكان الاجتماعي تابعة لوزارة الصحة تخدم المناطق.



يذكر أن الجهاز قد أعلن عن إنشاء مستشفى عام مركزي بامتداد طريق زويل غرب ابني بيتك،، 5،، بتكلفة مليار جنيه وفور الانتهاء من إجراءات الإنشاء وتشطيب المبنى سيتم تسليمه لوزارة الصحة لتجهيزها وتشغيلها.

شقق سكن مصر، مواعيد تسليم شقق المرحلة الثالثة بالعبور الجديدة

شقق سكن مصر، صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، سيبدأ يوم الأحد المقبل الموافق 13/8/2023، وحتى يوم الخميس الموافق 19/10/2023، في تسليم وحدات المرحلة الثالثة بمشروع سكن مصر، بمدينة العبور الجديدة، حيث من المقرر تسليم 18 عمارة بمنطقة 2600 فدان، وذلك في أيامٍ محددة وفقًا للمعلن من جهاز المدينة.



وأوضح المهندس أحمد علي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 84، يوم الأحد 13/8/2023، ووحدات العمارة رقم 77، يوم الثلاثاء 15/8/2023، ووحدات العمارة رقم 73، يوم الأحد 20/8/2023، ووحدات العمارة رقم 72، يوم الثلاثاء 22/8/2023، ووحدات العمارة رقم 102، يوم الأحد 27/8/2023، ووحدات العمارة رقم 101، يوم الثلاثاء 29/8/2023.





وأضاف المهندس أحمد علي، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 100، يوم الأحد 3/9/2023، ووحدات العمارة رقم 130، يوم الثلاثاء 5/9/2023، ووحدات العمارة رقم 78، يوم الأحد 10/9/2023، ووحدات العمارة رقم 71، يوم الثلاثاء 12/9/2023، ووحدات العمارة رقم 79، يوم الأحد 17/9/2023، ووحدات العمارة رقم 80، يوم الثلاثاء 19/9/2023، ووحدات العمارة رقم 104، يوم الأحد 24/9/2023.