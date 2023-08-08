تفاصيل طرح جديد للأراضي التعليمية والتجارية

كشفت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح جديد للأراضي الاستثمارية بأنشطة متنوعة وفقًا لآلية التخصيص الفوري.

وتطرح بمدينة 15 مايو قطع أراضي استثمارية بنشاط معهد تعليمي بمنطقة 250 فدانًا - وبنشاط تجاري إداري بمركز الحي الثاني بالامتداد - وبنشاط تجاري بالمركز الرئيسي بالامتداد.

والتقديم على قطع الأراضي حتى 15-8-2023 وذلك الطرح في إطار سعي الوزارة إلى دعم الخدمات المقدمة لأبناء المدينة وبداية لجني ثمار المجهودات الكبيرة التي تقوم بها أجهزة الدولة بكافة قطاعاتها المختلفة ولإبراز الدور الكبير الذي تبرزه الدولة فى تنمية الاستثمارات بمدينة ١٥ مايو.

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وأشارت إلى أنظمة السداد ويتم استكمال نسبة السداد حتى 25% من قيمة الأرض بالجنيه المصري (10% تم سدادها ونسبة الـ 15% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة حال الموافقة على التخصيص ) بالإضافة إلى (١٪مصاريف إدارية و0.5٪ مجلس أمناء) علي أن يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسة؛ ويتم سداد باقي ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري يستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة، وعلى أن يتم تحميل كافة الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقًا لمتوسط معدل سعر الفائدة المعلن على الجنية المصري من البنك المركزي المصري عن مده ثلاث اشهر السابقة لتاريخ استحقاق القسط بالإضافة إلى 1% وفقًا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية.

كما اعلن شقق نزهة الأندلس، أعلن صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي، ممثلًا لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح 380 وحدة سكنية بمشروع نزهة الأندلس بالتجمع الثالث مدينة القاهرة الجديدة.

وبدأ التقديم والحجز على شقق المشروع وتخصص الوحدات السكنية بنظام التخصيص بأسبقية الحجز (online) من خلال موقع الحجز الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان.

خطوات التقديم على شقق الإسكان بمشروع نزهة الأندلس

الخطوة الأولى: الدخول على الموقع الإلكتروني (www.hdb-reservation.com) ببنك التعمير والإسكان بدون كلمة مرور.

. استعراض كراسة الشروط أو طباعتها لمعرفة كافة التفاصيل (المساحات - الأسعار - أرقام العمارات) مع إمكانية استعراض خطوات الحجز (فيديو / مكتوبة).

. في حالة عدم وجود حساب حالي للمتقدم على الموقع يقوم المتقدم بإنشاء حساب جديد وذلك بالضغط على تسجيل مستخدم جديد ثم يتم تسجيل البيانات الأساسية (اسم العميل / العنوان / الرقم القومي للعميل الإيميل / التليفون مع العلم أن الموقع لا يسمح بتسجيل عميل جديد برقم موبايل تم استخدامه من قبل / اسم الزوجة ورقمها القومي ويتم تحميل صور بطاقات الرقم القومي (الزوج والزوجة) وجه وظهر في ورقة واحدة.

. في حالة الحجز باسم القاصر يتم إدراج الرقم القومي الخاص به مع تحميل صورة شهادة الميلاد.

. يجب تسجيل البريد الإلكتروني (E-mail) لضمان وصول كلمة المرور.

. يتم إرسال رسالة بكلمة مرور مؤقتة (افتراضية) لمدة خمس دقائق عن طريق كل من SMS والإيميل ويتم استخدامها في إنشاء كلمة سر دائمة من اختيار المتقدم.

. كلمة السر الدائمة يجب ان تكون من 8 أحرف إنجليزية على الأقل تحتوي على حرف كبير ورقم بالإضافة إلى أحد الرموز الخاصة مثل... إلخ مع الأخذ في الاعتبار انه سيتم عمل بلوك لمدة ساعة في حالة تخطى ثلاث محاولات.

يتم الدخول على الموقع مرة أخرى من خلال الضغط على (دخول مستخدم حالي) وتسجيل الرقم القومي وكلمة المرور.

يتم الضغط على مفتاح (أرغب في التقدم) ثم (استخراج رقم الاستمارة) سوف تظهر شاشة لمراجعة البيانات الأساسية وتعديلها حسب الحاجة.

بعد الانتهاء من مراجعة البيانات يقوم العميل بالضغط على (تأكيد) ليظهر رقم الاستمارة على الشاشة وهو الرقم الذي سيتم استخدامه كرقم حساب لتحويل جميع المبالغ المالية كما يمكن طباعة الاستمارة بعد ذلك.