الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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شقق سكن مصر، مواعيد تسليم شقق المرحلة الثالثة بالعبور الجديدة

شقق سكن مصر،فيتو
شقق سكن مصر،فيتو

شقق سكن مصر، صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، سيبدأ يوم الأحد المقبل الموافق 13/8/2023، وحتى يوم الخميس الموافق 19/10/2023، في تسليم وحدات المرحلة الثالثة بمشروع سكن مصر، بمدينة العبور الجديدة، حيث من المقرر تسليم  18 عمارة بمنطقة 2600 فدان، وذلك في أيامٍ محددة وفقًا للمعلن من جهاز المدينة.

وأوضح المهندس أحمد علي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 84، يوم الأحد 13/8/2023، ووحدات العمارة رقم 77، يوم الثلاثاء 15/8/2023، ووحدات العمارة رقم 73، يوم الأحد 20/8/2023، ووحدات العمارة رقم 72، يوم الثلاثاء 22/8/2023، ووحدات العمارة رقم 102، يوم الأحد 27/8/2023، ووحدات العمارة رقم 101، يوم الثلاثاء 29/8/2023.

وأضاف المهندس أحمد علي، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 100، يوم الأحد 3/9/2023، ووحدات العمارة رقم 130، يوم الثلاثاء 5/9/2023، ووحدات العمارة رقم 78، يوم الأحد 10/9/2023، ووحدات العمارة رقم 71، يوم الثلاثاء 12/9/2023، ووحدات العمارة رقم 79، يوم الأحد 17/9/2023، ووحدات العمارة رقم 80، يوم الثلاثاء 19/9/2023، ووحدات العمارة رقم 104، يوم الأحد 24/9/2023.

وأشار رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 103، يوم الثلاثاء 26/9/2023، ووحدات العمارة رقم 106، يوم الأحد 1/10/2023، ووحدات العمارة رقم 105، يوم الثلاثاء 3/10/2023، ووحدات العمارة رقم 129، يوم الأحد 8/10/2023، ووحدات العمارة رقم 128، يوم الثلاثاء 10/10/2023، وتم تخصيص الأيام من الأحد 15/10/2023: الخميس 19/10/2023، للذين تخلفوا عن الاستلام، لافتًا إلى أنه على العملاء التوجه إلى بنك التعمير والإسكان فرع العبور لتسوية الموقف المالي ومراجعة جهاز المدينة بالمستندات لاستلام الوحدات.

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وكشفت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن تفاصيل مشروعات الخدمية بمدينة الشيخ زايد.

وقال المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أنه جارٍ حاليًا تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة لعدد من المجاورات المختلفة بالحيين التاسع والثامن بالمدينة بنسبة إنجاز متقدمة، كما أنه جار تنفيذ أعمال الصيانة بعددٍ من طرق المدينة، وجارٍ طرح أعمال التطوير ورفع الكفاءة لطرق الحى العاشر بالمدينة، نظرًا لأهمية محاور الطرق حيث إنها الشريان الأساسي لأى مدينة ولسهولة تحرك المواطنين والحصول على الخدمات المختلفة.


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الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان الدور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار المجتمعات العمرانية الجديدة

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