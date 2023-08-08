المجتمعات العمرانية تطرح مناقصة عامة لأعمال صيانة المسطحات الخضراء بالعبور

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرح اعمال صيانة وحراسة (تأمين) المسطحات الخضراء وما عليها من مزروعات مختلفة وصيانة وحراسة شبكات الرى من محطة تموين السيارات توتال حتى محطة مياه رافع (2) ومن مدخل الجولف حتى مدخل السابع (2) ومن مدخل المدينة من طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي حتى نفق السابع ومنطقة العاليا ونافورة أمون بالمدينة في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة في الاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء.

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كراسة شروط المناقصة العامة

وحددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سعر الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية مقر جهاز مدينة العبور نظیر سداد مبلغ (399ج)، فقط ثلاثمائة وتسعة وتسعون جنيه

مظاريف العطاء الفني والمالي

وأشارت هيئة المجتمعات العمرانية الى ضرورة تقديم العطاء في مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالى باسم رئيس جهاز مدينة العبور في موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية.

يُرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي قدره (140،000ج) فقط مائة وأربعون ألف جنيه ويستكمل إلى (5%) خمسة في المائة من قيمة العطاء في حالة الرسو كتامين نهائي.

موعد عقد جلسات الاستفسار والفتح الفني

تعقد جلسة الاستفسارات يوم (الاثنين) الموافق 2023/8/21 الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر الجهاز بينما تعقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم (الاثنين) الموافق 2023/9/4 الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر الجهاز

فلة التصنيف المناسبة للمناقصة الفئة الأولى أعمال صيانة المسطحات الخضراء

وسيتم إخطار المقبولين فنيًا بموعد فتح المظاريف المالية في موعد لاحق، وتخضع هذه المناقصة لأحكام القانون رقم (۱۸۲) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية.



تسليم شقق المرحلة الثالثة بالعبور الجديدة

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، سيبدأ يوم الأحد المقبل الموافق 13/8/2023، وحتى يوم الخميس الموافق 19/10/2023، في تسليم وحدات المرحلة الثالثة بمشروع سكن مصر، بمدينة العبور الجديدة، حيث من المقرر تسليم 18 عمارة بمنطقة 2600 فدان، وذلك في أيامٍ محددة وفقًا للمعلن من جهاز المدينة.



وأوضح المهندس أحمد علي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 84، يوم الأحد 13/8/2023، ووحدات العمارة رقم 77، يوم الثلاثاء 15/8/2023، ووحدات العمارة رقم 73، يوم الأحد 20/8/2023، ووحدات العمارة رقم 72، يوم الثلاثاء 22/8/2023، ووحدات العمارة رقم 102، يوم الأحد 27/8/2023، ووحدات العمارة رقم 101، يوم الثلاثاء 29/8/2023.



وأضاف المهندس أحمد علي، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 100، يوم الأحد 3/9/2023، ووحدات العمارة رقم 130، يوم الثلاثاء 5/9/2023، ووحدات العمارة رقم 78، يوم الأحد 10/9/2023، ووحدات العمارة رقم 71، يوم الثلاثاء 12/9/2023، ووحدات العمارة رقم 79، يوم الأحد 17/9/2023، ووحدات العمارة رقم 80، يوم الثلاثاء 19/9/2023، ووحدات العمارة رقم 104، يوم الأحد 24/9/2023.