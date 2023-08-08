الثلاثاء 08 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات والتعديات بالنوبارية الجديدة

حملة ازالة مخالفات،فيتو
حملة ازالة مخالفات،فيتو

أكد الدكتور أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، بأن جهاز المدينة نظم حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات أمام المحال والمنشآت التجارية، والتعديات على أرصفة المشاة والمسطحات الخضراء، بقيادة نائب رئيس الجهاز للتنمية، ورؤساء الأحياء، ومديرى الإدارات التنفيذية، وبالتعاون مع شرطة التعمير، وذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال زيارته للمدينة منذ أيام.

وأكد رئيس جهاز مدينة النوبارية، أنه سيتم تكثيف الحملات على مدار اليوم للتأكد من الانضباط داخل أحياء المدينة، والتصدي لمظاهر التعديات والمخالفات والإشغالات، مناشدًا المواطنين للمشاركة المجتمعية الفعالة، والتعاون المثمر، لمحاربة تلك الظواهر، والمحافظة على الواجهة الحضارية للمدينة من أى مخالفات أو عشوائيات.

وأشار الدكتور أحمد إسماعيل جبر، إلى أن الحملة المكبرة التى تم تنظيمها، بدأت أعمالها بالمنطقة المركزية للخدمات والموقف، ثم الحى الأول والحى الثانى، وأسفرت الحملة عن رفع الإشغالات من على الأرصفة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مؤكدا أن الحملات مستمرة فى مختلف أحياء المدينة.

كما حدد صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي، بوزارة الإسكان أنظمة سداد شقق نزهة الأندلس والتى يطرحها الصندوق بالتجمع الثالث مدينة القاهرة الجديدة.

وبدأ اليوم الأحد التقديم والحجز على شقق المشروع وتخصيص الوحدات السكني سيكون بنظام التخصيص بأسبقية الحجز (online) من خلال موقع الحجز الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان.

وأشار الصندوق إلى أن أنظمة السداد كالتالي:

- سداد مبلغ جدية حجز وقدره 100,000جم (مائة ألف جنيه مصري لا غير) بالإضافة إلى مبلغ 1000 جم (فقط ألف جنيه مصري لا غير مصروفات تسجيل لا تُرد - دفعة واحدة وغير مجزأ ـ عند التقدم للحجز بإحدى وسائل الدفع التالية:

Advertisements

سويفت ( سویفت کود HDBKEGCAXXX) بنك التعمير والاسكان فرع القطامية.

 ACH عن طريق كافة البنوك لحساب بنك التعمير والاسكان - فرع القطامية.

 تحويل داخلي لحساب بنك التعمير والإسكان - فرع القطامية من أي فرع من فروع بنك التعمير والإسكان في حالة وجود حساب للعميل بالبنك).

نقدا لدي إحدي فروع بنك التعمير والإسكان.

على أن يتضمن التحويل البيانات التالية:

. اسم المتقدم للحجز رباعي.

. رقم بطاقة الرقم القومي (14) رقم سارية.

 نظام سداد باقي قيمة الوحدة بشقق الإسكان بمشروع نزهة الأندلس 

- استكمال سداد 15% من قيمة الوحدة بالإضافة إلى 2 مصاريف إدارية من قيمة الوحدة ) خلال شهر من تاريخ انتهاء الحجز خلال الفترة من 2023/02/12 حتى 2023/03/16 من خلال التحويل (سويفت / ACH / تحويل داخلي لحساب بنك التعمير والاسكان فرع القطامية من أي فرع من فروع بنك التعمير والإسكان في حالة وجود حساب للعميل بالبنك) وبالنسبة للعملاء المسددين لمبلغ جدية الحجز نقدًا يقوموا بفتح حسابات لهم بالفرع المختص وإيداع قيمة الاستكمال في الحساب لتنفيذ التحويل الداخلي.

 - يتم سداد 10% من قيمة الوحدة خلال 6 شهور من تاريخ انتهاء الحجز.

 - سداد دفعات ربع سنوية بمبلغ 22500 جم (فقط اثنان وعشرون ألف وخمسمائة جنية لا غير) بعدد (12) دفعة تبدأ من الربع الأول بعد سداد نسبة الـ10%.

- سداد 20% من قيمة الوحدة عند التعاقد وقبل استلام الوحدة.

- لن يتم تسليم الوحدة الا بعد سداد كامل نسبة 60% من قيمة الوحدة المخصصة (بالتفاصيل الواردة أعلاه).

باقي ثمن الوحدة الـ 40% 

يتم سداده على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة ثلاث سنوات بدون فائدة أو 5 سنوات محملة بفائدة علي الرصيد المدين بسعر الفائدة المعلنة من البنك المركزي وقت التعاقد بالإضافة إلى 2%، يستحق القسط الأول بعد ثلاثة شهور من تاريخ استلام الوحدة على ان يتم تقديم شيكات اجلة بها قبل الاستلام.

في حالة السداد لباقي قيمة الوحدة خلال شهرين من تاريخ انتهاء الحجز يتم خصم 7% من قيمة الوحدة شريطة الالتزام باستكمال قيمة جدية الحجز إلى 15% من قيمة الوحدة بالإضافة الى (2%) مصاريف إدارية من قيمة الوحدة خلال شهر من تاريخ انتهاء الحجز.

المبالغ التي يتم خصمها في حالة تأخير دفع قيمة شقق الإسكان

 في حالة التأخير عن سداد أي دفعة / قسط عن ميعاد الاستحقاق يتم احتساب غرامة تأخير تعادل فائدة البنك المركزي السارية وقت السداد بالإضافة إلي 2 (0.5% مصاريف تحصيل) من قيمة القسط وذلك من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.

يمكن للسادة حاجزي الوحدات سداد باقي ثمن الوحدة الـ 40% من خلال برنامج التمويل العقاري ببنك التعمير والإسكان.

ويكون ذلك وفقًا للقواعد المعمول بها مع الالتزام بسداد باقي قيمة الوحدة وفقا لما جاء بأسلوب السداد الموضح بعاليه بمجرد حلول أجالها ولحين الحصول علي التمويل العقاري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الاسكان والمرافق التعمير والاسكان الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية النوبارية الجديدة مدينة النوبارية

مواد متعلقة

شقق جنة مصر، شروط حجز الشقق في الطرح التكميلي

الإسكان، كيف تجدد ترخيص بناء منزلك بالمدن الجديدة؟

طرح تكميلي لشقق مشروع جنة بمدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد

اليوم، حجز أراضي الإسكان المتوسط بالصعيد

أراضي مسكن، تعرف على أنظمة سداد أراضي الإسكان المتميز

أراضى مسكن، كيف تحجز أراضى الإسكان المتميز

أراضى مسكن، خطوات التقديم على أراضي الإسكان المتوسط

الإسكان تطرح 279 قطعة أرض إسكان متوسط في المدن الجديدة

الأكثر قراءة

الصحف الإنجليزية تبرز موقف محمد صلاح من الانتقال للدوري السعودي

بيان عاجل للحكومة بشأن تفشي مرض الدرن في مصر عبر النازحين إليها

كلية الفرص البديلة، أقسام الآداب تحقق الأحلام الضائعة لطلاب الثانوية العامة

سعر جرام المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء 8-8-2023 ، مؤشر الذهب بالبورصة المصرية

لتجنب الحبس والغرامة، خطوات التصالح في محضر سرقة التيار الكهربائي

سعر جرام الذهب، ارتفاع أسعار المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء 8-8-2023

المنتخب يرد، هل يتم استبعاد كهربا من معسكر سبتمبر بسبب الإيقاف

فكرة جديدة لأستاذ بجامعة هارفارد تمنح مصر 16 مليار دولار

Advertisements

منوعات

المزيد

ظهور علامة استفهام مخيفة في الفضاء، والنشطاء: رسالة من أهل السماء

إحياء موضة الفيسكيني في الصين بسبب الحر الشديد (صور)

صياد أمريكي ينجو بطريقة مدهشة من أسماك القرش

إجلاء 13 ألف ألماني من منازلهم بمدينة دوسلدورف، والسبب إرث الحرب العالمية الثانية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب، ارتفاع أسعار المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء 8-8-2023

آخر تطورات أسعار الدولار في مصر مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 8-8-2023 في بداية التعاملات

سعر جرام المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء 8-8-2023 ، مؤشر الذهب بالبورصة المصرية

المزيد

انفوجراف

أسعار سيارات أوبل بعد زيادة شهر أغسطس (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل المريض ملزم بقضاء الصلاة الفائتة حال فقدان الوعى أو الغيبوبة؟

عالم أزهري: الطلاق العاطفى سببه خلل فى اتباع منهج الله بشأن العلاقة بين الزوجين

عالم أزهري: "بيت الطاعة" سجن مهين للزوجة لا وجود له فى الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية