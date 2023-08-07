الإسكان: إقبال كبير للتقديم على شقق نزهة الأندلس بالقاهرة الجديدة

أكدت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار الوزارة، المشرفة على قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان - رئيس لجنة إدارة وتنمية حساب تمويل الإسكان الاقتصادي، على الإقبال الكبير من المواطنين على التقدم للحجز وتسجيل البيانات لشقق نزهة الأندلس بالقاهرة الجديدة.

أوضحت المهندسة نفيسة هاشم، أن الطرح يأتي بالتعاون بين قطاع الإسكان والمرافق وقطاع التشييد والعلاقات الخارجية، لافتة إلى أن عملية التقدم للحجز وتسجيل البيانات قد شهدت في اليوم الأول إقبالًا كبيرًا من المواطنين، وفقًا لآخر موقف من بنك التعمير والإسكان، حيث يأتي الطرح في إطار استراتيجية الدولة التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصري وتلبية رغبات مختلف شرائح المجتمع في توفير الوحدات السكنية.

وأعلن حساب التمويل الاقتصادي بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح 380 وحدة سكنية بمساحات تتراوح من (130م2: 150م2) بمشروع نزهة الأندلس " مرحلة ثانية " بالتجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة، للتخصيص بنظام أسبقية الحجز " online " من خلال الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان من خلال الرابط هنا.

وأوضحت أن شروط الطرح وأسلوب الحجز والمواقع والمساحات والأسعار وأسلوب السداد متاحة على موقع الحجز الإلكتروني اعتبارًا من أمس الأحد الموافق 6/8/2023، وحتى يوم الثلاثاء 2023/8/22 الساعة 11,59 مساءَ، حيث يتم تسجيل البيانات وملء استمارة الحجز خلال تلك الفترة، على أن يتم الحجز الإلكتروني للوحدات بدءا من الساعة الـ10 صباح يوم الأحد الموافق 27/8/2023 وحتى الساعة 11.59 منتصف ليل يوم الإثنين الموافق 28/8/2023.

وأشار الصندوق إلى أن أنظمة السداد كالتالي:

- سداد مبلغ جدية حجز وقدره 100,000جم (مائة ألف جنيه مصري لا غير) بالإضافة إلى مبلغ 1000 جم (فقط ألف جنيه مصري لا غير مصروفات تسجيل لا تُرد - دفعة واحدة وغير مجزأ ـ عند التقدم للحجز بإحدى وسائل الدفع التالية:

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سويفت ( سویفت کود HDBKEGCAXXX) بنك التعمير والاسكان فرع القطامية.

ACH عن طريق كافة البنوك لحساب بنك التعمير والاسكان - فرع القطامية.

تحويل داخلي لحساب بنك التعمير والإسكان - فرع القطامية من أي فرع من فروع بنك التعمير والإسكان في حالة وجود حساب للعميل بالبنك.

نقدا لدى إحدى فروع بنك التعمير والإسكان.

على أن يتضمن التحويل البيانات التالية:

. اسم المتقدم للحجز رباعي.

. رقم بطاقة الرقم القومي (14) رقم سارية.

نظام سداد باقي قيمة الوحدة بشقق الإسكان بمشروع نزهة الأندلس

- استكمال سداد 15% من قيمة الوحدة بالإضافة إلى 2 مصاريف إدارية من قيمة الوحدة ) خلال شهر من تاريخ انتهاء الحجز خلال الفترة من 2023/02/12 حتى 2023/03/16 من خلال التحويل (سويفت / ACH / تحويل داخلي لحساب بنك التعمير والاسكان فرع القطامية من أي فرع من فروع بنك التعمير والإسكان في حالة وجود حساب للعميل بالبنك) وبالنسبة للعملاء المسددين لمبلغ جدية الحجز نقدًا يقوموا بفتح حسابات لهم بالفرع المختص وإيداع قيمة الاستكمال في الحساب لتنفيذ التحويل الداخلي.

- يتم سداد 10% من قيمة الوحدة خلال 6 شهور من تاريخ انتهاء الحجز.

- سداد دفعات ربع سنوية بمبلغ 22500 جم (فقط اثنان وعشرون ألف وخمسمائة جنية لا غير) بعدد (12) دفعة تبدأ من الربع الأول بعد سداد نسبة الـ10%.

- سداد 20% من قيمة الوحدة عند التعاقد وقبل استلام الوحدة.

- لن يتم تسليم الوحدة الا بعد سداد كامل نسبة 60% من قيمة الوحدة المخصصة (بالتفاصيل الواردة أعلاه).

باقي ثمن الوحدة الـ 40%

يتم سداده على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة ثلاث سنوات بدون فائدة أو 5 سنوات محملة بفائدة علي الرصيد المدين بسعر الفائدة المعلنة من البنك المركزي وقت التعاقد بالإضافة إلى 2%، يستحق القسط الأول بعد ثلاثة شهور من تاريخ استلام الوحدة على ان يتم تقديم شيكات آجلة بها قبل الاستلام.

في حالة السداد لباقي قيمة الوحدة خلال شهرين من تاريخ انتهاء الحجز يتم خصم 7% من قيمة الوحدة شريطة الالتزام باستكمال قيمة جدية الحجز إلى 15% من قيمة الوحدة بالإضافة الى (2%) مصاريف إدارية من قيمة الوحدة خلال شهر من تاريخ انتهاء الحجز.

المبالغ التي يتم خصمها في حالة تأخير دفع قيمة شقق الإسكان

في حالة التأخير عن سداد أي دفعة / قسط عن ميعاد الاستحقاق يتم احتساب غرامة تأخير تعادل فائدة البنك المركزي السارية وقت السداد بالإضافة إلي 2 (0.5% مصاريف تحصيل) من قيمة القسط وذلك من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.

يمكن للسادة حاجزي الوحدات سداد باقي ثمن الوحدة الـ 40% من خلال برنامج التمويل العقاري ببنك التعمير والإسكان.

ويكون ذلك وفقًا للقواعد المعمول بها مع الالتزام بسداد باقي قيمة الوحدة وفقا لما جاء بأسلوب السداد الموضح بعاليه بمجرد حلول أجالها ولحين الحصول علي التمويل العقاري.