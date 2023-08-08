الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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عقارات

شركة العاصمة الإدارية تحقق أرباحا بقيمة 19,8 مليار جنيه في 2022

خالد عباس رئيس شركة
خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية، فيتو

عقدت الجمعية العمومية لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية اجتماعا اليوم الثلاثاء الموافق 8 /8 /2023 بمقر الشركة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

أسفر الاجتماع عن اعتماد وإقرار القوائم المالية متضمنة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن عام 2022 والتي حققت إجمالي أرباح قبل الضرائب بقيمة 19,8 مليار جنيه مصري والتي تماثل 100% من رأس المال المصدر للشركة تقريبًا.


كما بلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب عن عام 2022 إجمالي مبلغ 16,1 مليار جنيه مصري وبلغت قيمة الضرائب عن عام 2022 مبلغ 3,7 مليار جنيه مصري مقابل مبلغ 657 مليون جنيه عن عام 2021 بزيادة قدرها 3 مليار جنيه وذلك بخلاف ضريبة القيمة المضافة والتي بلغت 1,4 مليار جنيه وضريبة توزيعات الأرباح بقيمة 340 مليون جنيه ليكون بذلك إجمالي ما تم سداده من ضرائب 5,5 مليار جنيه.


وبلغ نصيب السهم من الأرباح عن العام المالي 2022 مبلغ 78.7 جنيه مع ارتفاع قيمة الأصول عن العام المالي 2022 لتكون 255 مليار بدلًا من 104 مليارات عن العام المالي السابق.


إضافة لما سبق فإن الشركة قاربت على الانتهاء من مرافق جميع أراضي المرحلة الأولي بالتزامن مع الحملات الترويجية والتسويقية للعاصمة داخل وخارج مصر مما سينتج زيادة مبيعات الشركة خلال الفترة المقبلة دون تحمل مزيد من التكاليف.

وفي نفس السياق فقد أقر مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية عدد من التيسيرات الهامة للمطورين العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة تتعلق بتيسيرات في السداد ومد مدد التنفيذ وجاء ذلك انطلاقًا من رؤية مجلس الإدارة في التيسير على المطورين العاملين بالعاصمة الإدارية ارتباطًا بالأزمة الاقتصادية العالمية وما صاحبها من نسب تضخم مرتفعة أثرت بشكل مباشر على مستلزمات البناء وتكاليف الإنشاء حيث سينعكس ذلك بشكل مباشر على نسب التنفيذ بالمشروعات المختلفة الأمر الذي يساهم بشكل كبير في سرعة تسلم المواطنين المتعاقدين على وحدات بالمشروعات المختلفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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