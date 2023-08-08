الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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خارج الحدود

اعتقال شخص نفذ عملية طعن بالمتحف البريطاني

حادث بريطاينا،فيتو
حادث بريطاينا،فيتو

أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الثلاثاء، اعتقال شخص للاشتباه في تنفيذه عملية طعن قرب المتحف البريطاني في المدينة.

الشهرة العالمية

وتم استدعاء الشرطة إلى منطقة الجذب السياحي ذات الشهرة العالمية بعد ورود تقارير عن هجوم بسكين، وتم السيطرة على الحادث، بحسب صحيفة إندبندنت الإنجليزية.

 المتحف البريطاني

وتم نقل رجل إلى وحدة صدمة كبيرة بعد طعن خارج المتحف البريطاني هذا الصباح، وعولج رجل من طعنة في ذراعه في مكان الحادث ونقلته خدمة الإسعاف في لندن إلى المستشفى. حالته قيد التقييم حاليا.

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حوادث سرقة

وعلى الجانب الأخر تتعدد حوادث السرقة حول العالم، ولكن في واقعة غريبة تبحث الشرطة البريطانية في بلدة نائية عن لص سرق 14 خلية نحل خلال عطلة نهاية الأسبوع، وطالبت السكان بإبلاغها أي معلومة عن الجاني.

وقال أحد عناصر فريق الجريمة الريفية في شمال ويلز، إيوان أوي:" إنه أمر غير معتاد.. لدينا تقارير تفيد أن 14 خلية نحل بها نحل عامل قد سُرقت من هذا الموقع في وقت ما بين الساعة الثامنة صباحًا يوم السبت وربما حوالي منتصف ليل الاثنين. هذا نداء لأي شخص رأى أي شيء مريب في ذلك الوقت - ولمجتمع تربية النحل لأن يتقدم بتقديم إفادته».

استخدام طائرات بدون طيار

وفي وقت سابق ذكرت وسائل إعلام محلية، أن لصوص النحل بدأوا باستخدام طائرات بدون طيار للقيام بسلب مربي النحل، وفق تقارير للشرطة البريطانية التي أبرزت القلق من استخدام هذه الوسيلة الذكية للسرقة.

كما قالت الشرطة ومراقبون إن اللصوص خبراء متخصصون في اختطاف ملكات النحل بدلًا من سرقة العسل أو المعدات مثل اللصوص الانتهازيين. وتابعت وفقًا لصحيفة «ديلي ستار» إنهم ينشرون طائرات من دون طيار في المزارع المستهدفة وغيرها من المنازل البعيدة، حيث يتم إخفاء خلايا النحل بعيدًا عن الطريق.
 

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بريطانيا المتحف البريطاني عملية طعن

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