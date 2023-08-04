بريطانيا تتهم روسيا بالعمل على منع تصدير الحبوب الأوكرانية

في تداعيات للهجوم الأوكراني على ميناء روسي، شهدت أسعار القمح ارتفاعا كبيرا، فيما اتهمت بريطانيا روسيا بالعمل على منع تصدير الحبوب الأوكرانية.

واليوم الجمعة، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح خلال التعاملات الآسيوية، بعد إعلان روسيا إغلاق ميناء نوفوروسيسك الروسي، عقب تعرضه لهجوم بطائرات مسيرة.

ارتفاع سعر القمح بنسبة 2.6%

وأعلنت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر القمح ارتفع بنسبة 2.6% ليقلص خسائره الأسبوعية.

وأيضا، أعلنت شركة "كونسرتيوم خط أنابيب بحر قزوين" غلق الميناء، مع استمرار عمليات تحميل ناقلات النفط الراسية بالفعل داخل الميناء، الذي يستخدم أيضًا في تصدير الحبوب والأسمدة والفحم.

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كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية في موسكو تعرض الميناء لهجوم بزوارق وطائرات مسيرة.

وأوضحت السلطات، أنه تم التصدي للزوارق المسيرة في نوفوروسيسك بنيران السفينتين "اولينجوروسكي جورنياك" و"سوفوروفيتس"ـ دون وقوع أي إصابات أو أضرار.

الهجوم الروسي على المواني الأوكرانية

وقد شهدت أسعار العقود الآجلة للقمح تقلبات حادة منذ الهجوم الروسي على المواني الأوكرانية البحرية والنهرية، عقب انسحاب موسكو من اتفاق تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود في 17 يوليو الماضي.

وفي الوقت نفسه، صدرت روسيا كميات قياسية من القمح إلى الأسواق العالمية.

وبالتالي، ارتفع سعر القمح اليوم بنسبة 2% إلى 6.395 دولار للبوشل تسليم سبتمبر المقبل، في حين ارتفع سعر الذرة بنسبة 0.8% إلى 4.975 دولار للبوشل تسليم ديسمبر المقبل، وارتفع سعر فول الصويا بنسبة 0.9% إلى 13.3725 دولار للبوشل تسليم نوفمبر المقبل.

وعلى الرغم من ارتفاع سعر القمح اليوم، مازالت الأسعار أقل بنسبة 10% تقريبًا عن مستواها في ختام تعاملات الأسبوع الماضي.

من جانبها، قالت وكالة الاستخبارات البريطانية، في تحديثها اليومي عن الحرب في أوكرانيا: إن روسيا تخوض مخاطر من أجل منع صادرات الحبوب الأوكرانية، عبر استهداف موانئ كييف على نهر الدانوب.

روسيا هاجمت أراضي حلف "الناتو"

وأكدت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الجمعة، أن روسيا استهدفت مؤخرًا بطائرات بدون طيار (مُسيرات) كاميكازي الإيرانية، مواقع على بعد 200 متر من الحدود الرومانية، أي داخل أراضي حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأضافت الوزارة: "لقد زادت روسيا شهيتها تجاه المجازفات بإطلاق ضربات بالقرب من أراضي الناتو ".

وأشارت إلى أن هدف هذه الهجمات هو إيقاف تصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ أوكرانيا على نهر الدانوب.

طائرات هجومية أحادية الاتجاه

وذكر البيان، أن "هناك احتمال حقيقي أن تستخدم روسيا طائرات هجومية غير مأهولة أحادية الاتجاه لضرب هذه المنطقة، على أساس أنها أقل عرضة لخطر التصعيد من الصواريخ الجوالة. ومن المرجح أن روسيا تعتبرها دقيقة على نحو مقبول، وأن لديها رؤوس حربية أصغر بكثير من الصواريخ الجوالة".

وتعرضت مؤخرًا صومعة حبوب في ميناء إزميل على نهر الدانوب للتدمير.

وقد ألغت روسيا مؤخرًا اتفاقًا كان يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، ومنذ ذلك الحين تقصف موسكو البنية التحتية للموانئ ومنشآت التخزين الخاصة بالمنتجات الزراعية.

وبعد انسحاب روسيا من الاتفاق، بدأت أوكرانيا في البحث عن طرق بديلة لتسيير سفنها المحملة بالحبوب إلى بقية أنحاء العالم، لكن طرقها أصبحت مليئة بالعقبات.

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