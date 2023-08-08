الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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محافظات

خطة وأماكن ومواعيد انقطاع المياه في الدقهلية، غدا

مياه الدقهلية،فيتو
مياه الدقهلية،فيتو

تشهد محافظة الدقهلية انقطاع المياه ببعض مناطق مركزي  نبروة وبلقاس غدًا لمدة  من 10 ساعات إلى 12 ساعة. 

حيث تعلن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن قطع مياه الشرب عن كلًا من قرى نبروه، وكفر الأبحر، وبانوب والعزب التابعة لها بمركز نبروه، وذلك غدًا الأربعاء الموافق 9/8/2023 لمدة 10 ساعات، بداية من الساعة 9.00 صباحًا، وحتى الساعة 7 مساءً.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال ربط خط طرد محطتي مياه نبروه الجديدة ومحطة مياه نبروه (2) بقطر 10 بوصات.

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وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

 

 انقطاع المياه ببعض مناطق بلقاس 

كما تعلن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن قطع مياه الشرب عن كلًا من قرى الوحدة المحلية بالستاموني، وقرى الوحدة المحلية بالحفير والأمل التابعة لمركز بلقاس، وذلك غدًا الأربعاء الموافق 9/8/2023 لمدة 12 ساعة، بداية من الساعة 8.00 صباحًا، وحتى الساعة 8 مساءً.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال ربط الخزان الأرضي بمرفق مياه جاليا النقالي.

وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

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