الإثنين 07 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

مياه الدقهلية تستضيف ورشة عمل لتحليل مخاطر عملية ترشيد استهلاك الوقود

ورشة لمياه الدقهلية،
ورشة لمياه الدقهلية، فيتو

شهدت  مياه الدقهلية استضافة ورشة عمل لتحليل مخاطر عملية ترشيد استهلاك الوقود ضمن أعمال إدارة دعم النزاهة وذلك تحت رعاية  المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ وبناءًا على توجيهات  المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

ورشة لمياه الدقهلية، فيتو

 

ورشة لمياه الدقهلية، فيتو

ونظمت إدارة دعم النزاهة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية ورشة عمل لتحليل مخاطر عملية ترشيد استهلاك الوقود بمشاركة ممثلين عن قطاع التشغيل والصيانة والقطاع المالي بالإضافة لإدارات دعم النزاهة من  5 شركات تابعة ( الدقهلية - المنوفية – البحر الاحمر – بنى سويف – كفر الشيخ ) وذلك للوصول للإجراءات الوقائية الداعمة النزاهة الخاصة بتلك العملية وتوحيد إجراءات العمل بين الشركات المشاركة وكذلك وضع مؤشرات أداء تضمن تنفيذ تلك الإجراءات وتقيس مردود تنفيذها.

Advertisements

 

وتأتي هذه الورشة ضمن مجموعة من ورش العمل المختلفة في إطار تنفيذ الخطة التشغيلية لإدارة الجودة ودعم النزاهة بالشركة القابضة والتي تهدف الي توحيد اجراءات العمل في العمليات المختلفة بين الشركات لوضع اجراءات وقائية موحده داعمه للنزاهة تقى الشركات من مخاطر الفساد وتضمن سلامة الإجراءات.

مياه الشرب بسوهاج تعلن نتيجة الاختبارات العملية للمتقدمين لمسابقات التوظيف

استجابة لشكاوى المواطنين، الانتهاء من توصيل خط مياه جديد لقرى أبوان بالمنيا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

استهلاك الوقود الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الشركة القابضة لمياه الشرب الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس ادارة الشركة القاب بشركة مياه الشرب والصرف الصح توصيل خط مياه رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية مياه الشرب والصرف الصحي

مواد متعلقة

‏النيابة تحقق في وفاة ثلاث شقيقات غرقا في مياه نهر النيل بالمعادي

رئيس مياه أسيوط يتفقد معامل الصرف بالوادي الجديد لمتابعة سير العمل

الزملوط: الانتهاء من تسليم مرفقي مياه الشرب والصرف بالداخلة

120 بلدية فرنسية تواجه صعوبات في الحصول على مياه الشرب

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب، انخفاض أسعار المعدن الأصفر اليوم الإثنين 7-8-2023

أبرزها الحقوق والهندسة والصيدلة، مقترح برلماني بغلق باب القبول في 6 كليات

الاتفاق السعودي يزاحم اتحاد جدة بعرض ضخم لضم محمد صلاح

نقابة القراء تعلق على واقعة إلقاء نقطة على قارئ شهير

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ببداية تعاملات اليوم الاثنين 7 أغسطس 2023

من المستفيد من حريق وزارة الأوقاف؟.. سؤال برلماني للحكومة واتهام بوجود شبهات مصالح.. ومطالب بمحاسبة مختار جمعة جنائيا وسياسيا

5 صور ترصد استقبال الرئيس السيسي لسلطان طائفة البهرة

آليات جديدة لتنظيم وجود اللاجئين بمصر، تعرف على التفاصيل

Advertisements

منوعات

المزيد

الشركة صاحبة الغواصة المنكوبة تيتان تعلن إرسال 1000 شخص إلى الزهرة، والنشطاء: رحلة للجحيم

مؤسس تيتان الغارقة يخطط لإرسال 1000 شخص في رحلة لقلب الجحيم

مارك زوكربيرج يحدد موعد القتال مع إيلون ماسك

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الإثنين 7-8-2023 أبراج الأسد والسرطان والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب، انخفاض أسعار المعدن الأصفر اليوم الإثنين 7-8-2023

أسعار الذهب اليوم الاثنين بالأسواق 7-8-2023، مؤشر الذهب بالبورصة المصرية مباشر

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 7-8-2023 في بداية التعاملات

ثبات سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه اليوم الإثنين 7-8-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

الفئات الأكثر عرضة لآلام الظهر وهذه أهم الأسباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

القراءات العشر وأصحابها وأماكن انتشارها في الأقطار الإسلامية

تفسير رؤية الكعبة في المنام وعلاقتها بتفريج الهموم والتخلص من الأزمات

ما حكم كتابة الآيات القرآنية بالذهب على جدار قبلة المسجد النبوي الشريف؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية