مياه الدقهلية تستضيف ورشة عمل لتحليل مخاطر عملية ترشيد استهلاك الوقود

شهدت مياه الدقهلية استضافة ورشة عمل لتحليل مخاطر عملية ترشيد استهلاك الوقود ضمن أعمال إدارة دعم النزاهة وذلك تحت رعاية المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ وبناءًا على توجيهات المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

ورشة لمياه الدقهلية، فيتو

ورشة لمياه الدقهلية، فيتو

ونظمت إدارة دعم النزاهة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية ورشة عمل لتحليل مخاطر عملية ترشيد استهلاك الوقود بمشاركة ممثلين عن قطاع التشغيل والصيانة والقطاع المالي بالإضافة لإدارات دعم النزاهة من 5 شركات تابعة ( الدقهلية - المنوفية – البحر الاحمر – بنى سويف – كفر الشيخ ) وذلك للوصول للإجراءات الوقائية الداعمة النزاهة الخاصة بتلك العملية وتوحيد إجراءات العمل بين الشركات المشاركة وكذلك وضع مؤشرات أداء تضمن تنفيذ تلك الإجراءات وتقيس مردود تنفيذها.

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وتأتي هذه الورشة ضمن مجموعة من ورش العمل المختلفة في إطار تنفيذ الخطة التشغيلية لإدارة الجودة ودعم النزاهة بالشركة القابضة والتي تهدف الي توحيد اجراءات العمل في العمليات المختلفة بين الشركات لوضع اجراءات وقائية موحده داعمه للنزاهة تقى الشركات من مخاطر الفساد وتضمن سلامة الإجراءات.