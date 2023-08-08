ثاني حالة خلال 24 ساعة، جندي إسرائيلي يحرق نفسه

انتحر الجندي في جيش الإحتلال الإسرائيلي أور دونيو بعد أن أشعل النار في نفسه.

الخدمة العسكرية

وأفادت القناة 12 العبرية، بأن الجندي مقاتل سابق في لواء كفير كفير، أنهى حياته بعد إصابته بصدمة نفسية خلال الخدمة العسكرية.

وأشارت إلى أن الجندي دونيو قدم طلبًا قبل 10 أشهر إلى وزارة الجيش من أجل الاعتراف به وبوضعه، لكنه انتظر الرد ولم يتلق ردًا.

انتحار جندي

ونوهت القناة إلى أن انتحار دونيو يأتي بعد يوم واحد من انتحار الجندي بار خلف بإضرام النار في نفسه بعد أن لم يعترف به الجيش الإسرائيلي بأنه معاق.

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وعلى الجانب الأخر أُصيب 123 فلسطينيًّا، من بينها 3 إصابات بالرصاص، وحالات اختناق تجاوزت 58 حالة، في اقتحام قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم عسكر شرق نابلس.

منفذ عملية حوارة الشهيد عبد الفتاح خروشة

واقتحمت قوات الاحتلال في ساعات مبكرة من يوم الثلاثاء شرقي مدينة نابلس لاستهداف منزل منفذ عملية حوارة الشهيد عبد الفتاح خروشة (1974 – 2023).