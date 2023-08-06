الأحد 06 أغسطس 2023
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خارج الحدود

جيش الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات في الضفة الغربية

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، حملة اعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة، اعتقلت على أثرها عددا من الفلسطينيين.


حملة اعتقالات نفذتها قوات الاحتلال في الضفة الغربية 

ومن جانبها ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية رمانة غرب جنين، واعتقلت الأسيرين المحررين مجدي عبد الله صبيحات، ومحمد فرج صبيحات، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.


وقال الإعلام الفلسطيني  إن قوات الاحتلال اقتحمت منزل والد الشاب كامل محمود أبو بكر، الذي ارتقى أمس، السبت، برصاص الشرطة الإسرائيلية، بدعوى تنفيذه عملية إطلاق نار في تل أبيب، وحطمت محتوياته، قبل أن تأخذ قياساته تمهيدا لهدمه.

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واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 3  فلسطينيين، وداهمت عدة منازل في بلدة بيت عوا، جنوب غرب الخليل.بينما مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن خضر شديد العويوي، والأسير المحرر بلال عمران أبو حسين، بعد أن داهمت منزليهما في منطقة خلة الدار جنوب المدينة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب يحيى زكريا محيسن (22 عاما) بعد الاعتداء عليه بالضرب على مدخل مخيم العروب شمال الخليل.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 3 فلسطينيين من مدينة القدس المحتلة.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عبد العال سمير شويكي، وأحمد سلمان شويكي، بعد أن داهمت منزليهما، وفتشتهما في بلدة سلوان.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن نور زياد القواسمي، بعد أن داهمت منزله في مدينة القدس.
 

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