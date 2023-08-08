إصابة 123 فلسطينيا في اقتحام جيش الاحتلال مخيم عسكر بمدينة نابلس (فيديو)

أُصيب 123 فلسطينيًّا، من بينها 3 إصابات بالرصاص، وحالات اختناق تجاوزت 58 حالة، في اقتحام قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم عسكر شرق نابلس.

منفذ عملية حوارة الشهيد عبد الفتاح خروشة

واقتحمت قوات الاحتلال في ساعات مبكرة من يوم الثلاثاء شرقي مدينة نابلس لاستهداف منزل منفذ عملية حوارة الشهيد عبد الفتاح خروشة (1974 – 2023).

شبان يشعلون الإطارات المطاطية خلال الاقتحام المستمر لمخيم عسكر شرق نابلس. pic.twitter.com/W5TFgPY4qa — قناة فلسطين اليوم (@Paltodaytv) August 7, 2023



الاختناق بالغاز

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن 58 مواطنًا أصيبوا بالاختناق بالغاز، بينما أُصيب 3 أخرين بشظايا الرصاص وثالث جراء السقوط وجرى تقديم الإسعافات الميدانية اللازمة لهم.

Advertisements

من جانبه، أفاد مراسل وكالة "وفا"، بأن قوات كبيرة من الجيش الاسرائيلية اقتحمت المنطقة الشرقية بنابلس، باتجاه مخيم عسكر، وذلك لتنفيذ عملية هدم منزل عائلة عبد الفتاح خروشة.

مشاهد من اقتحام قوات الاحتلال المستمر لمخيم عسكر شرق نابلس. pic.twitter.com/f7Dut6naZj — قناة فلسطين اليوم (@Paltodaytv) August 7, 2023



وجرى إخلاء العائلة المكونة من 5 أفراد، فيما اندلعت مواجهات عنيفة بين عشرات الشبان وجنود الاحتلال.

المنطقة المستهدفة تقع بين مخيم عسكر القديم ومخيم عسكر الجديد شرق نابلس.

ودوت صفارات الإنذار في مخيم عسكر شرقي نابلس عقب اقتحام جيش الاحتلال، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة مع مقاومين فلسطنيين، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع ما أدى لإصابة عدد من المواطنين.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة في محيط نابلس من المحورين الشرقي والجنوبي. كما أفاد بسماع دوي انفجارات قوية في المنطقة الشرقية للمدينة.

واستهدفت الكتائب المسلحة التابعة للفصائل الفلسطينية، الآليات العسكرية الإسرائيلية بعدد كبير من العبوات الناسفة محلية الصنع خلال عملية الاقتحام.



يُشار إلى أن عبد الفتاح خروشة (49 عامًا)، ارتقى برصاص القوات الإسرائيلية خلال العدوان على مخيم جنين في السابع من مارس الماضي.