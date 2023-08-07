الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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ملفات وحوارات

أخبار الاقتصاد اليوم.. هبوط جديد يضرب الذهب مساء اليوم.. وانخفاض كبير في أسعار الأعلاف والحبوب

الأعلاف، فيتو
الأعلاف، فيتو

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة، تناولتها بوابة "فيتو" ونرصدها في نشرة الاقتصاد، من بينها أسعار السلع المختلفة.

 

هبوط جديد يضرب الذهب مساء الاثنين

 

هبوط جديد يضرب سعر الذهب مساء الاثنين ، تشهد أسعار الذهب الآن استقرارًا عالميًّا، وذلك واضح بحركة المؤشرات العالمية، بالإضافة إلى أن السوق المحلي يشهد استقرارًا بسعر جرام الذهب لعيار 24 بالأسواق محليًّا ليصل سعر الجرام للشراء إلى 2451.53 جنيه، وتقدم فيتو آخر تطورات  أسعار الذهب بالسوق المحلي من خلال موقع البورصة المصرية، وهناك حالة من الاستقرار في سعر الذهب في الأسواق المحلية، وفقا لتوقعات خبراء أسواق المال والمحللين الفنيين لمؤشرات الذهب.

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وجاءت أسعار الذهب اليوم بحركة التداولات للذهب عيار 24 في السوق المحلي حوالى 2451.53 جنيه، ويمكن القول إن السعر الاسترشادي لـسعر جرام الذهب اليوم هو معيار ومقياس لحركة تداولات الذهب  يوميًّا بالأسواق، والمنشور على موقع البورصة المصرية وعلى حسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية يمكن تحديد سعر الجرام، وبحسب السعر المتاح على موقع البورصة المصرية، فإن السعر المتاح للشراء لعيار 24 يمكنك معرفته يوميًّا من خلال الموقع الرسمي للبورصة المصرية باستثناء يومي العطلات، الجمعة والسبت من هنــــــــــــــــــــا.

 


شعبة الدواجن: الأسعار مرشحة للزيادة الفترة المقبلة

 

أسعار الدواجن اليوم، قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية: "لا يوجد استقرار في الأسعار، بسبب التغيرات الجوية وانخفاض وارتفاع أسعار الأعلاف والطلب والعرض".

 

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة "صدى البلد": "الانخفاضات الحالية في أسعار الدواجن لن تستمر لأن هناك ارتفاعا في الأعلاف فبدلا من 21 ألف جنيه للطن سجل اليوم 23 ألف جنيه.

وأضاف: أسعار الدواجن مرشحة للارتفاع مجددا بعد زيادة أسعار الأعلاف بشكل مفاجئ اليوم، معقبًا: استقرار مستلزمات الإنتاج يؤدي إلي استقرار المنتج النهائي وهذا ليس بأيدينا.
 

 

ولفت إلى أن السبب وراء انخفاض أسعار الدواجن الأيام الأخيرة متعلق بتراجع الطلب وارتفاع درجات الحرارة، مشيرًا: إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك شح في الدواجن بالأسواق الفترة المقبلة، وهذا سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار. 
 


انخفاض كبير في أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

 

أسعار الأعلاف اليوم، شهدت أسواق بيع الغلال والحبوب، اليوم الإثنين 7 أغسطس 2023، انخفاضًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف، حيث انخفضت أسعار أعلاف الصويا بنحو 500 جنيه عن سعره السابق، وتراجع سعر طن الذرة نحو 700 جنيه عن سعره السابق.

فيما انخفض سعر كسب الصويا نحو 1000 جنيه، فضلًا عن انخفاض أسعار القمح والدقيق، إضافة إلى انخفاض أسعار أعلاف الدواجن والردة.

 تنشر «فيتو» أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الإثنين 7 أغسطس 2023، وتشمل أعلاف الصويا والذرة المستوردة والردة والكسب، فضلًا عن أسعار القمح المستورد ومشتقاته من الدقيق، إلى جانب أسعار الزيوت الخام، في السطور التالية:

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، حيث بلغ سعر ذرة أرجنتيني / برازيلي نحو 14 ألف جنيه، بانخفاض 700 جنيه عن سعره السابق، ذرة أوكراني بسعر 12800 جنيه، بانخفاض 700 جنيه عن سعره السابق، ذرة أرجنتيني «كورن فلاك» بسعر 14700 جنيه، بانخفاض 700 جنيه عن سعره السابق.

 

وتراجعت أسعار أعلاف الصويا في الأسواق اليوم الإثنين، إذ سجلت صويا 46% بسعر من 29 ألف جنيه، بانخفاض 500 جنيه عن سعره السابق، صويا 44% بسعر 28 ألف جنيه، بانخفاض 500 جنيه عن سعره السابق، كسب صويا مستورد بسعر 28500 جنيه، بانخفاض 1000 جنيه عن سعره السابق.

 

وانخفضت  أسعار أعلاف الدواجن، سجل علف الناهي بسعر من 21440 جنيهًا إلى 22350 جنيهًا، بانخفاض 500 جنيه عن سعره السابق، علف بادي 23% يتراوح من 21690 جنيهًا إلى 22500 جنيه، بانخفاض 500 جنيه عن سعره السابق، العلف النامي 21 % بسعر من 21575 جنيهًا إلى 22450 جنيهًا، بانخفاض 500 جنيه عن سعره السابق.


714 مليون دولار فاتورة واردات مصر من الذرة خلال الـ 4 شهور

 

تعد الذرة من الحبوب الأساسية، وتعتمد مصر على استيراده من الخارج، هذا فى الوقت الذى كشفت نتائج نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن شهر أبريل 2023، عن تراجع  فاتورة واردات  مصر من “الذرة” خلال الـ 4 أشهر الأولى من العام الحالي خلال الفترة من “يناير -  فبراير- مارس- أبريل ”.  مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. 

وبلغت فاتورة استيراد مصر من  الذرة   بقيمة  714 مليونًا و  274 ألف دولار، خلال الـ 4 شهور الأولى  من العام الحالي، مقابل 1 مليار و112  مليونًا و   559  ألف دولار عن نفس الفترة من العام الماضي،  بتراجع يقدر بـ   398  ملايين و285  آلاف دولار. 

وأوضحت نتائج النشرة التي حصلت “فـيتـو” على نسخة منها، أن فاتورة استيراد   الذرة  خلال شهر أبريل الماضي جاءت بقيمة  249 مليون و293  ألف دولار، مقابل  154 ملايين  و525    ألف دولار عن نفس الشهر من العام الماضي، بتراجع بقيمة  94 مليون و 768 ألف دولار.

 

أكثر سيارات النقل مبيعًا بمصر في النصف الأول من 2023


سيارات النقل، شهدت سيارات النقل تراجع كبير فى المبيعات خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، بنسبه تصل لنحو71% مقارنة بالنصف الأول من 2022.

ووفقا لما نشره الاميك “مجلس معلومات سوق السيارات”، فإن مبيعات السيارات النقل خلال 2023 بلغت نحو 5994 شاحنة مقارنة بـ 20.645 ألف شاحنة في النصف الأول المقارن في 2022 بانخفاض 71%.

مبيعات النقل التجميع المحلي والاستيراد بمصر

ووفقا لما نشره الاميك، تراجع أيضا فى مبيعات الشاحنات التجميع محلي  4600 شاحنة مقارنة بـ 18.079 ألف شاحنة في النصف الأول من 2022 بانخفاض 75%.

 

كما تراجعت مبيعات شاحنات استيراد بنسبة تصل نحو 46% من أصل 2566 شاحنة في 2022 إلى 1394 شاحنة في 2023.

 

ترتيب شركات النقل في 2023 مصر


نشر الاميك مجلس معلومات سوق السيارات، أكثر السيارات  النقل مبيعا في مصر في النصف الأول من 2023، فجاءت كالتالي:

1- شيفروليه 3899 سيارة بحصة 65%.

2- تويوتا 648 سيارة بحصة 11%.

3- جي ام سي 456 سيارة بحصة 8%.

4- سوزوكي 456 سيارة .

5- مرسيدس mcv بعدد 143 سيارة .

6- فيات 55 سيارة .

7- هيونداي 49 سيارة .

8- فولفو 24 سيارة . 

 

 

 

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