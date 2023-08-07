انخفاض كبير في أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

أسعار الأعلاف اليوم، شهدت أسواق بيع الغلال والحبوب، اليوم الإثنين 7 أغسطس 2023، انخفاضًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف، حيث انخفضت أسعار أعلاف الصويا بنحو 500 جنيه عن سعره السابق، وتراجع سعر طن الذرة نحو 700 جنيه عن سعره السابق.

فيما انخفض سعر كسب الصويا نحو 1000 جنيه، فضلًا عن انخفاض أسعار القمح والدقيق، إضافة إلى انخفاض أسعار أعلاف الدواجن والردة.

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الإثنين، فيتو

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الإثنين

تنشر «فيتو» أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الإثنين 7 أغسطس 2023، وتشمل أعلاف الصويا والذرة المستوردة والردة والكسب، فضلًا عن أسعار القمح المستورد ومشتقاته من الدقيق، إلى جانب أسعار الزيوت الخام، في السطور التالية:

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أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، فيتو

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، حيث بلغ سعر ذرة أرجنتيني / برازيلي نحو 14 ألف جنيه، بانخفاض 700 جنيه عن سعره السابق، ذرة أوكراني بسعر 12800 جنيه، بانخفاض 700 جنيه عن سعره السابق، ذرة أرجنتيني «كورن فلاك» بسعر 14700 جنيه، بانخفاض 700 جنيه عن سعره السابق.

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق

وتراجعت أسعار أعلاف الصويا في الأسواق اليوم الإثنين، إذ سجلت صويا 46% بسعر من 29 ألف جنيه، بانخفاض 500 جنيه عن سعره السابق، صويا 44% بسعر 28 ألف جنيه، بانخفاض 500 جنيه عن سعره السابق، كسب صويا مستورد بسعر 28500 جنيه، بانخفاض 1000 جنيه عن سعره السابق.

أسعار أعلاف الدواجن في الأسواق

وانخفضت أسعار أعلاف الدواجن، سجل علف الناهي بسعر من 21440 جنيهًا إلى 22350 جنيهًا، بانخفاض 500 جنيه عن سعره السابق، علف بادي 23% يتراوح من 21690 جنيهًا إلى 22500 جنيه، بانخفاض 500 جنيه عن سعره السابق، العلف النامي 21 % بسعر من 21575 جنيهًا إلى 22450 جنيهًا، بانخفاض 500 جنيه عن سعره السابق.

أسعار الجلوتين والردة في الأسواق

وفيما يخص أسعار الردة والجلوتين المحلي في الأسواق، سجل جلوتين محلي اليوم الإثنين، سعر قدره 48500 جنيه، فيما بلغ سعر الردة نحو 9200 جنيه، بانخفاض 400 جنيه عن سعره السابق، فيما سجل سعر كسب عباد 36% نحو 17 ألف جنيه.

أسعار القمح في الأسواق، فيتو

أسعار القمح المستورد في الأسواق اليوم الإثنين

أسعار القمح المستورد في الأسواق اليوم الإثنين، سجل سعر قمح أوكراني 11.5% نحو 12950 جنيهًا، بانخفاض 150 جنيهًا عن سعره السابق، قمح روسي 11.5% بسعر 13 ألف جنيه، بانخفاض 150 جنيهًا عن سعره السابق، قمح أوكراني 12.5 % بسعر 13050 جنيها، بانخفاض 200 جنيه عن سعره أمس، قمح روسي 12.5% بسعر 13100 جنيه، بانخفاض 300 جنيه عن سعره السابق.

أسعار الدقيق في الأسواق اليوم الإثنين

أما أسعار الدقيق في الأسواق اليوم الإثنين، بلغ سعر دقيق مستخرج 24 نحو 15700 جنيه، بانخفاض 400 جنيه عن سعره السابق، دقيق مستخرج 27 نحو 15900 جنيه، بانخفاض 400 جنيه عن سعره السابق.

أسعار زيت الصويا في الأسواق، فيتو

أسعار زيت الصويا في الأسواق اليوم الإثنين

فيما استقرت أسعار زيت الصويا في الأسواق، اليوم الإثنين، حيث بلغ سعر زيت صويا مكرر سعر 47500 جنيه، زيت الصويا مستورد خام نحو 43 ألف جنيه، زيت صويا منزوع بسعر 44 ألف جنيه.

أسعار الزيت المكرر في الأسواق اليوم الإثنين

وأيضًا استقرت أسعار زيت الذرة والأولين في الأسواق، حيث سجل زيت ذرة مكرر بسعر 55 ألف جنيه، جلوتوفيد محلي بسعر 9850 جنيهًا، زيت أولين مكرر بسعر 48 ألف جنيه، زيت عباد مكرر بسعر 56 ألف جنيه.