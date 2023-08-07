الإثنين 07 أغسطس 2023
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اقتصاد

استقرار أسعار الدواجن والبيض وارتفاع سعر الكتكوت في الأسواق اليوم الإثنين

أسعار الدواجن والبيض
أسعار الدواجن والبيض والكتاكيت اليوم، فيتو

أسعار الفراخ والبيض والكتاكيت في الأسواق، سجلت  أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 7-8-2023، تباينًا ملحوظًا، حيث استقر سعر كيلو الفراخ البيضاء، بالتزامن مع استقرار أسعار البيض، مقابل ارتفاع أسعار الكتاكيت مع انخفاض سعر الأعلاف.  

«فيتو» في السطور التالية، تستعرض أسعار كل من: الدواجن والبيض والأعلاف والكتاكيت في المزرعة وفي المحلات اليوم الإثنين 7 أغسطس 2023. 

أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو

أسعار الدواجن جملة في المزارع اليوم الإثنين

وتباينت  أسعار الدواجن في المزارع «جملة» اليوم الإثنين، حيث سجلت الفراخ البيضاء سعر من 61 جنيهًا، كما استقرت أسعار الدواجن الحمراء والساسو لتتراوح من سعر 93 إلى 94 جنيهًا.

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أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق اليوم الإثنين

أما سعر الفراخ البيضاء والبلدي للمستهلك، فتباينت أسعار الفراخ البيضاء والبلدي في المحلات اليوم الإثنين، وبلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 70.35 جنيه، ليبلغ أدنى سعر لها نحو 61 جنيهًا، مقابل 85 جنيهًا أعلى سعر لها.

وعن أسعار الدواجن البلدي، بلغ متوسط سعر الدواجن البلدي 110.9 جنيه، ليبلغ أدنى سعر لها 83 جنيهًا  مقابل 130 جنيهًا أعلى سعر لكيلو الفراخ البلدي في الأسواق.

أسعار البيض في المزارع اليوم الإثنين

 أسعار البيض في المزرعة، اليوم الإثنين، سجل سعر كرتونة البيض الأبيض من 96 جنيهًا إلى 98 جنيهًا، كرتونة البيض الأحمر من 100 إلى 102 جنيه، كرتونة البيض بلدي لتتراوح بين 109 إلى 110 جنيهات.

أسعار البيض في بورصة البيض اليوم الإثنين

أما في أسعار بورصة البيض اليوم الإثنين، تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض من 100 إلى 100.75 جنيه، كرتونة البيض الأحمر من 100 جنيه إلى 103 جنيهات.

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الإثنين

 أسعار الأعلاف اليوم الإثنين، سجل طن ذرة أرجنتيني / برازيلي نحو 14 ألف جنيه، ذرة أوكراني نحو 12800 جنيه، صويا 44% بسعر 28 ألف جنيه، صويا 46% بسعر 29 ألف جنيه، كسب صويا بسعر 29 ألف جنيه. 

أما أسعار أعلاف الدواجن، سجل علف بادي 23% يتراوح من 21690 جنيهًا إلى 22500 جنيه، علف الناهي بسعر من 21440 جنيهًا إلى 22350 جنيهًا، العلف النامي 21 % بسعر من 21575 جنيها إلى 22450 جنيهًا. 

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الإثنين، فيتو

أسعار الكتكوت في بورصة الدواجن

أما أسعار الكتكوت اليوم  الإثنين، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، فتراوحت من 9.5 إلى 14.75 جنيه، وبلغ كتكوت أبيض قطعان من 10 جنيهات إلى 10.25 جنيه، سعر كتكوت بلدي من 5.5 جنيه إلى 6.5 جنيه.

وسجل كتكوت جيل ثاني سعر من 7.75 إلى 8.75 جنيه، كتكوت ساسو سعر من 8 جنيهات إلى 9 جنيهات، كتكوت ساسو بيور بسعر من9 جنيهات إلى 10 جنيهات، كتكوت هجين من 6.75 جنيه إلى 7.75 جنيه، كتكوت روز بيور سعر من 8.25 إلى 9.25 جنيه. 

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الإثنين

وعن أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الإثنين،  سجل كتكوت أربو سعر 11.75 جنيه، كتكوت روص من 13 إلى 14 جنيهًا، كتكوت كب بسعر 12 جنيهًا، كتكوت إيفيان بسعر 14 جنيهًا.

وبلغ كتكوت أبيض بسعر 14 جنيهًا، كتكوت روزي سعر 8 جنيهات، كتكوت ساسو بسعر 10 جنيهات، كتكوت أر بسعر 15 جنيهًا.

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رئيس شعبة الدواجن: سعر الكيلو انخفض إلى 55 جنيها (فيديو)

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أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 6-8-2023 في الدقهلية

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