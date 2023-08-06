الأحد 06 أغسطس 2023
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اقتصاد

سعر جرام الذهب الأحد بالأسواق 6-8-2023، مؤشر المعدن الأصفر بالبورصة المصرية مباشر

الذهب، فيتو
الذهب، فيتو

سعر جرام الذهب الأحد بالأسواق 6-8-2023 ، تشهد أسعار الذهب الآن استقرارًا عالميًّا، وذلك واضح بحركة المؤشرات العالمية الصباحية، بالإضافة إلى أن السوق المحلي يشهد استقرارًا بسعر جرام الذهب لعيار 24 بالأسواق محليًّا ليصل سعر الجرام للشراء إلى 2458.14 جنيهًا، وتقدم فيتو آخر تطورات  أسعار الذهب بالسوق المحلي من خلال موقع البورصة المصرية، وهناك حالة من الاستقرار في سعر الذهب في الأسواق المحلية، وفقا لتوقعات خبراء أسواق المال والمحللين الفنيين لمؤشرات الذهب.

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اقرأ التالي: سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة بالأسواق، المؤشر العالمى للذهب مباشر

 

مؤشرات الذهب، فيتو 

مؤشر الذهب بموقع البورصة المصرية 

وجاءت أسعار الذهب اليوم بحركة التداولات للذهب عيار 24 في السوق المحلي حوالى 2458.14 جنيهًا، ويمكن القول إن السعر الاسترشادي لـسعر جرام الذهب اليوم هو معيار ومقياس لحركة تداولات الذهب يوميًّا بالأسواق، والمنشور على موقع البورصة المصرية وعلى حسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية يمكن تحديد سعر الجرام، وبحسب السعر المتاح على موقع البورصة المصرية، فإن السعر المتاح للشراء لعيار 24 يمكنك معرفته يوميًّا من خلال الموقع الرسمي للبورصة المصرية باستثناء يومي العطلات، الجمعة والسبت من هنـــــــــا.

المؤشر العالمي للذهب 

يمكن القول إن الوقت الحالي يشهد مؤشر الذهب العالمي، رسم قناة سعرية جديدة للذهب، وذلك بسبب زيادة سعر صرف الفائدة أواخر الشهر الماضي باجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي، وكان ذلك ناتج عن ترند صاعد طوال شهر يوليو بسبب نسبة الشكاوى المتزايدة فى الولايات المتحدة والذي أعطانا بنسبة كبيرة أن الشهر القادم سوف يتراوح سعر الذهب من 1930 إلى 1920 دولارا للأونصة الواحدة وإذا جاء الصعود سيكون تصحيحا إلى المستوى 1975 نقطة.

مؤشرات الذهب، فيتو 

توقعات الأسعار العالمية للسلع ولجنة السياسة النقدية

على الصعيد العالمي، استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع في التراجع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في يونيو 2023 وفي المقابل، ارتفعت الأسعار الفعلية للبترول خلال الشهر الماضي كما تراجعت توقعات معدلات التضخم لدى بعض الاقتصادات الرئيسية على الرغم من استمرارها عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة. 

وفي ذات الوقت، ارتفعت التوقعات الخاصة بالنشاط الاقتصادي العالمي مقارنة بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق ومن المتوقع أن تظل أسعار العائد الرئيسية عند مستوياتها المرتفعة نتيجة استمرار المعدلات العالمية للتضخم عند مستويات أعلى من تلك المستهدفة، وهو ما يتسق مع تقييد الأوضاع المالية العالمية بشكل عام.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

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