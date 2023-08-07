الإثنين 07 أغسطس 2023
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اقتصاد

رئيس شعبة الدواجن: الأسعار مرشحة للزيادة الفترة المقبلة لهذا السبب (فيديو)

اسعار الدواجن اليوم،
اسعار الدواجن اليوم، فيتو

اسعار الدواجن اليوم، قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بإتحاد الغرف التجارية: "لا يوجد استقرار في الأسعار، بسبب التغيرات الجوية وانخفاض وارتفاع أسعار الأعلاف والطلب والعرض".

 

ارتفاع اسعار الأعلاف 

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة "صدى البلد":"الانخفاضات الحالية في اسعار الدواجن لن تستمر لأن هناك ارتفاعا في الأعلاف فبدلا من 21 الف جنيه للطن سجل اليوم 23 الف جنيه.

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مصير اسعار الدواجن 

وأضاف: أسعار الدواجن مرشحة للارتفاع مجددا بعد زيادة اسعار الأعلاف بشكل مفاجئ اليوم، معقبًا: استقرار مستلزمات الإنتاج يؤدي إلي استقرار المنتج النهائي وهذا ليس بأيدينا.
 

سبب انخفاض أسعار الدواجن

ولفت إلي أن السبب وراء انخفاض أسعار الدواجن الأيام الأخيرة متعلق بتراجع الطلب وارتفاع درجات الحرارة، مشيرًا: إلي أنه من المتوقع أن يكون هناك شح في الدواجن بالأسواق الفترة المقبلة، وهذا سيؤدي إلي ارتفاع الأسعار. 
 

استقرار أسعار الدواجن والبيض وارتفاع سعر الكتكوت في الأسواق اليوم الإثنين

رئيس شعبة الدواجن: سعر الكيلو انخفض إلى 55 جنيها (فيديو)

 

أسعار الفراخ والبيض والكتاكيت في الأسواق، سجلت  أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 7-8-2023، تباينًا ملحوظًا، حيث استقر سعر كيلو الفراخ البيضاء، بالتزامن مع استقرار أسعار البيض، مقابل ارتفاع أسعار الكتاكيت مع انخفاض سعر الأعلاف.  

«فيتو» في السطور التالية، تستعرض أسعار كل من: الدواجن والبيض والأعلاف والكتاكيت في المزرعة وفي المحلات اليوم الإثنين 7 أغسطس 2023.

 

أسعار الدواجن جملة في المزارع اليوم الإثنين
 

وتباينت  أسعار الدواجن في المزارع «جملة» اليوم الإثنين، حيث سجلت الفراخ البيضاء سعر من 61 جنيهًا، كما استقرت أسعار الدواجن الحمراء والساسو لتتراوح من سعر 93 إلى 94 جنيهًا.

 

أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق اليوم الإثنين
 

أما سعر الفراخ البيضاء والبلدي للمستهلك، فتباينت أسعار الفراخ البيضاء والبلدي في المحلات اليوم الإثنين، وبلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 70.35 جنيه، ليبلغ أدنى سعر لها نحو 61 جنيهًا، مقابل 85 جنيهًا أعلى سعر لها.

وعن أسعار الدواجن البلدي، بلغ متوسط سعر الدواجن البلدي 110.9 جنيه، ليبلغ أدنى سعر لها 83 جنيهًا  مقابل 130 جنيهًا أعلى سعر لكيلو الفراخ البلدي في الأسواق.

 

أسعار البيض في المزارع اليوم الإثنين
 

أسعار البيض في المزرعة، اليوم الإثنين، سجل سعر كرتونة البيض الأبيض من 96 جنيهًا إلى 98 جنيهًا، كرتونة البيض الأحمر من 100 إلى 102 جنيه، كرتونة البيض بلدي لتتراوح بين 109 إلى 110 جنيهات.

 

أسعار البيض في بورصة البيض اليوم الإثنين
 

أما في أسعار بورصة البيض اليوم الإثنين، تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض من 100 إلى 100.75 جنيه، كرتونة البيض الأحمر من 100 جنيه إلى 103 جنيهات.

 

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الإثنين
 

أسعار الأعلاف اليوم الإثنين، سجل طن ذرة أرجنتيني / برازيلي نحو 14 ألف جنيه، ذرة أوكراني نحو 12800 جنيه، صويا 44% بسعر 28 ألف جنيه، صويا 46% بسعر 29 ألف جنيه، كسب صويا بسعر 29 ألف جنيه.

أما أسعار أعلاف الدواجن، سجل علف بادي 23% يتراوح من 21690 جنيهًا إلى 22500 جنيه، علف الناهي بسعر من 21440 جنيهًا إلى 22350 جنيهًا، العلف النامي 21 % بسعر من 21575 جنيها إلى 22450 جنيهًا.

 

أسعار الكتكوت في بورصة الدواجن
 

أما أسعار الكتكوت اليوم  الإثنين، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، فتراوحت من 9.5 إلى 14.75 جنيه، وبلغ كتكوت أبيض قطعان من 10 جنيهات إلى 10.25 جنيه، سعر كتكوت بلدي من 5.5 جنيه إلى 6.5 جنيه.

وسجل كتكوت جيل ثاني سعر من 7.75 إلى 8.75 جنيه، كتكوت ساسو سعر من 8 جنيهات إلى 9 جنيهات، كتكوت ساسو بيور بسعر من9 جنيهات إلى 10 جنيهات، كتكوت هجين من 6.75 جنيه إلى 7.75 جنيه، كتكوت روز بيور سعر من 8.25 إلى 9.25 جنيه. 

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