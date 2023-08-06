الأحد 06 أغسطس 2023
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اقتصاد

سوبارو تشارك في فعاليات بطولة اتحاد الرالي الأمريكية (صور)

سيارات، فيتو
سيارات، فيتو

تشارك سيارات سوبارو في سباق العالم للراليات، خلال فعاليات بطولة اتحاد الرالي الأمريكية، من أجل الحصول على المركز الأول في السرعة وكسب فئات جديدة من المجتمع.

وزودت سيارات  سوبارو موتورسبورت WRX بمحرك من محرك بوكسر 4 سلندر بسعة 2.0 لتر مع شاحن توربيني مع لوحة تقييد 33 ملم، يولد قوة 320 حصانا و515 نيوتن.متر من عزم الدوران، يرسل ناقل الحركة المتسلسل من ست سرعات SADEV مع نظام الدفع الرباعي.

ويتميز التصميم الخارجي بمجموعة واسعة من ألياف الكربون، مقارنةً بـ WRX القياسية، ويكتسب هذا أيضًا لوحات تهوية على غطاء المحرك وجناح خلفي طويل، ويجمع التصميم بين هيكل WR Blue غير اللامع مع لمسات صفراء وشعار صانع السيارات ذي الست نجوم.

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مواصفات محرك سيارات سوبارو WRX رالي 2024

وتحتوي السيارة على هيكل ملحوم بالكامل وقفص حماية متوافق مع الاتحاد الدولي للسيارات، وتدعم مقاعد السباق جهاز HANS لتوفير حماية إضافية للمنافسين، وتحل خلية وقود كيفلر سعة 82 لترًا محل خزان البنزين، وتشترط قواعد الفصل أن لا يقل وزن السيارة عن 1,305 كجم.

وحرصت شركة سوبارو، علي استخدام  سيارة WRX التي تسير على الطريق محركًا رباعي الأسطوانات بسعة 2.4 لتر توربو بقوة 271 حصانًا و350 نيوتن.متر من العزم، ويمكن للمشترين اختيار ناقل الحركة اليدوي بست سرعات أو CVT، والذي يطلق عليه صانع السيارات ناقل أداء سوبارو.

وحددت شركة سوبارو اسعار سيارتها  2023 WRX بسعر 31,625 دولار، أما الفئة المتوسطة فيبلغ سعرها 34,125 دولار وفئة The Limited بسعر 38,515 دولار وGT الأعلى في تشكيلة الطراز بسعر 44,415 دولار.

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