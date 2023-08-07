رئيس شعبة الدواجن: سعر الكيلو انخفض إلى 55 جنيها (فيديو)

أسعار الدواجن، قال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة: "لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن، وسعر الكيلو انخفض من 90 في بداية الأزمة إلى 55 و60 جنيها بالمزارع حاليا".

إنتاج الدواجن

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد": "ننتج 4 ملايين طائر يوميا بدلا من 2 مليون و500 ألف طائر، أي أن هناك زيادة في إنتاج الدواجن".

وعي المربين

ولفت: "المزارعين كان لديهم الوعي الكافي بإخراج المنتج الخاص بهم قبل الدورة الإنتاجية، فبدلا من انتظار أن يصل وزن الدجاجة الي أكثر من 2 كيلو تم بيعه بوزن 1.5 كيلو في ظل ارتفاع درجات الحرارة".



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تصدير الدواجن

وأشار: "نحن الآن نتناقش للتعاقد مع بعض الشركات لتصدير الدواجن للخارج، وخاصة بعض الدول العربية"



أسعار الفراخ والبيض والكتاكيت في الأسواق، سجلت أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 6-8-2023، تباينًا ملحوظًا، حيث تراجع سعر كيلو الفراخ البيضاء بنحو 4 جنيهات في المزرعة اليوم، بالتزامن مع انخفاض أسعار البيض بنحو جنيهين عن سعره السابق، مقابل ارتفاع أسعار الكتاكيت من 50 قرشًا إلى 2.50 جنيه، مع استقرار سعر الأعلاف.

«فيتو» في السطور التالية، تستعرض أسعار كل من: الدواجن والبيض والأعلاف والكتاكيت في المزرعة وفي المحلات اليوم الأحد 6 أغسطس 2023.



أسعار الدواجن جملة في المزارع أمس الأحد

وتباينت أسعار الدواجن في المزارع «جملة» امس الأحد، حيث سجلت الفراخ البيضاء سعر من 60 إلى 61 جنيهًا، بانخفاض 4 جنيهات عن سعره أمس، وانخفضت أسعار الدواجن الحمراء والساسو لتتراوح من سعر 93 إلى 94 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق أمس الأحد

أما سعر الفراخ البيضاء والبلدي للمستهلك، فتباينت أسعار الفراخ البيضاء والبلدي في المحلات أمس الأحد، وبلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 66.5 جنيه، ليبلغ أدنى سعر لها نحو 60 جنيهًا، مقابل 85 جنيهًا أعلى سعر لها.

وعن أسعار الدواجن البلدي، بلغ متوسط سعر الدواجن البلدي 105.5 جنيه، ليبلغ أدنى سعر لها 75 جنيهًا مقابل 125 جنيهًا أعلى سعر لكيلو الفراخ البلدي في الأسواق.

أسعار البيض في المزارع أمس الأحد

أسعار البيض في المزرعة، أمس الأحد، سجل سعر كرتونة البيض الأبيض من 96 جنيهًا إلى 98 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره أمس، كرتونة البيض الأحمر من 100 إلى 102 جنيه، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق، كرتونة البيض بلدي لتتراوح بين 109 إلى 110 جنيهات.