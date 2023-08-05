أخبار الاقتصاد اليوم: متوسط أسعار الذهب خلال يونيو ويوليو.. وموعد دفع فاتورة التليفون الأرضي

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة، تناولتها بوابة "فيتو" ونرصدها في نشرة الاقتصاد، من بينها أسعار السلع المختلفة.

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق

وشهدت أسواق بيع الغلال والحبوب، اليوم السبت 5 أغسطس 2023، تباينًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف، حيث انخفضت أسعار أعلاف الصويا بنحو 500 جنيه عن سعره السابق، وتراجع سعر طن الذرة نحو 500 جنيه عن سعره السابق.

حيث بلغ سعر ذرة أرجنتيني / برازيلي نحو 14700 جنيه، بانخفاض 500 جنيه عن سعره السابق، ذرة أوكراني بسعر 13500 جنيه، بانخفاض 200 جنيه عن سعره السابق، ذرة أرجنتيني «كورن فلاك» بسعر 15400 جنيه، بانخفاض 500 جنيه عن سعره السابق.

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وتراجعت أسعار أعلاف الصويا في الأسواق اليوم السبت، إذ سجلت صويا 46% بسعر من 29500 جنيه، بانخفاض 500 جنيه عن سعره السابق، صويا 44% بسعر 28500 جنيه، بانخفاض 500 جنيه عن سعره السابق، كسب صويا مستورد بسعر 29500 جنيه، بانخفاض 500 جنيه عن سعره السابق.

المؤشرات في البورصة المصرية

قالت الدكتورة صفاء فارس، خبيرة أسواق المال، إن جميع المؤشرات في البورصة المصرية في مرحلة تجميع قوي والمؤشر الثلاثيني لديه مقاومة عند ١٧٨٠٠ نقطة واختراق المقاومة يكون المستهدف خلال شهر أغسطس ١٨٥٠٠ نقطة والدعم الرئيسى للمؤشر ١٧٢٥٠ نقطة.

وأضافت أن المؤشر السبيعيني لديه مقاومة عند ٣٥٨٠ نقطة، واختراق المقاومة يكون المستهدف الصاعد ٣٧٠٠نقطة والدعم الرئيسى للمؤشر السبيعيني ٣٤٦٠ نقطة.

وأشارت إلى أنه من أهم القطاعات، فى البورصة قطاع البنوك بقيادة سهم البنك التجاري الدولي لديه مقاومة عند ٥٢.٦ جنيه واختراق المقاومة يكون المستهدف الصاعد ٥٤ جنيها والدعم الرئيسى للسهم ٥٠.٣٠ جنيه وقطاع الخدمات المالية سهم بلتون لديه مقاومة عند ٣.٨٨ جنيه واختراق المقاومة يكون المستهدف الصاعد ٤.٥٠ جنبه والدعم الرئيسى للسهم ٣.٢٠ جنيه وقطاع الاتصالات بقيادة سهم المصرية للاتصالات لديه مقاومة عند ٢٦.٥٠ جنيه واختراق المقاومة يكون المستهدف الصاعد ٢٧.٧٠ جنيه والدعم الرئييسي للسهم ٢٥.٣٠ جنيه. وسهم فوري لديه مقاومة عند ٥.٧٠ جنيه واختراق المقاومة يكون المستهدف الصاعد ٦.٤٤ جنيه والدعم الرئيسي للسهم ٥.٢٢ جنيه.

متوسط اسعار الذهب خلال شهرين

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية عن متوسط أسعار الذهب خلال شهرى يوليو ويونيو الماضيين داخل الأسواق المحلية.

متوسط اسعار الذهب خلال شهر يونيو 2023

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 2600 جنيه.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2275 جنيهًا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 1850 جنيهًا.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1521 جنيهًا.

متوسط اسعار الذهب خلال شهر يوليو 2023

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 2474 جنيهًا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2165 جنيهًا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 1865 جنيهًا.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1447 جنيهًا.

أسعار ألعاب البحر الشاطئية

قال بركات صفا، نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الإقبال على شراء ألعاب البحر المختلفة خلال الموسم الجاري متوسط بسبب زيادة الأسعار.

وأوضح نائب رئيس الشعبة في تصريحات خاصة، أن الطلب تراجع بسبب زيادة العاب البحر الموسم الصيفي الحالي بالمقارنة الى السنوات السابقة.

ولفت نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية إلى ضرورة السماح بتيسيرات للمستوردين خاصة صغار الَلمستوردين والذين يبلغون نحو ١٠٠ ألف مستورد حتى يكون هناك زيادة في المعروض للسلع من الأدوات المكتبية ولعب الأطفال.

كرة شاطئية بلاستيك نفخ بسعر 105 جنيهات، عوامة اطفال - بطة بسعر 110 جنيهات، قارب مع أدوات الشاطئ للأطفال بسعر 75 جنيها

مجموعة العاب بحر بلاستيكية لبناء قلعة رملية، يتضمن سيارة وقالبين مختلفين و3 مجارف بسعر 100 جنيه.

موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي

ويقوم الكثير من المواطنين بالبحث عبر الإنترنت عن آخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة ولذلك نقدم خلال السطور التالية آخر لموعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي وغرامة التأخير.

- تصدر فاتورة التليفون الأرضي يوم 15 يوليو 2023 وتمنح الشركة فترة سماح للمستخدمين لمدة شهر دون غرامة حتى 14 أغسطس 2023.

- فيما يتعلق بنظام السداد الشهري، يختار المتعاقد أن يدفع فاتورة التليفون الأرضي بنظام شهري، بشرط أن يقوم بتفعيل خدمة المكالمات الدولي ونظام باقات we.

- نظام السداد الربع السنوي السائد بين المواطنين؛ فتصدر الشركة الفاتورة كل 3 أشهر.

غرامة التأخير عن سداد فاتورة التليفون الأرضي

- تفرض الشركة غرامة تأخير السداد عن دفع الفاتورة، تكون بحد أدنى 10 جنيهات، أو بنسبة تبلغ 1.5% من قيمة الاشتراك عن كل شهر بحد أقصى 11 شهرًا من شهر بداية الرسوم الإدارية، ولا تتم إضافة رسوم بعدها، بعد ذلك بحد أدنى 10 جنيهات.

- يمكن لمستخدمي خدمات الخط المنزلي من المصرية للاتصالات دفع فاتورة التليفون الأرضي من المنزل برقم الهاتف.

- يقدم الموقع الرسمي للمصرية للاتصالات خدمة السداد الإلكتروني لـ فاتورة التليفون لعملاء الخط الأرضي والإنترنت عبر بوابته الإلكترونية.