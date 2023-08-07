المركزي الصيني يرفع احتياطي الذهب إلى 2137 طنا في شهر يوليو الماضي

رفعت الصين احتياطياتها من الذهب في يوليو للشهر التاسع على التوالي مع استمرار مشتريات البنك المركزي في دعم أسعار المعدن الثمين.

احتياطيات الصين من الذهب

قال بنك الشعب الصيني اليوم الإثنين، إن كمية الذهب التي يحتفظ بها ارتفعت بمقدار 740 ألف أونصة تروي، أي ما يعادل نحو 23 طنًا، ليصل إجمالي الاحتياطيات إلى 2137 طنًا، منها نحو 188 طنًا أُضيف عبر سلسلة من المشتريات المتواصلة التي بدأت في نوفمبر 2022.

قادت الصين مشتريات البنوك المركزية في الأشهر الأخيرة مواصلةً تنويع احتياطياتها. وقد ساعد ذلك على استمرار ارتفاع الأسعار رغم زيادة أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم، والذي عادة ما يقلل الطلب على المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة.

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سبيكة ذهب، فيتو

يمثل شراء المؤسسات الرسمية عاملًا رئيسيًا لتوقعات الأسعار هذا العام، حسب مجلس الذهب العالمي.

يتوقع المجلس أن تواصل البنوك المركزية زيادة أرصدتها، وإن بوتيرة أبطأ من العام الماضي عندما ارتفع الطلب بسبب البحث على بدائل الدولار بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الاحتياطيات الروسية في أعقاب غزوها لأوكرانيا.

في الوقت نفسه، ارتفع إجمالي احتياطي الصين من العملات الأجنبية إلى 3.204 تريليون دولار في يوليو، بزيادة 3.2% على أساس سنوي و0.4% على أساس شهري.

مشتريات البنوك المركزية من الذهب

وكان مجلس الذهب العالمي، قال إن الطلب العالمي على المعدن النفيس مع استبعاد لتعاملات البورصة انخفض 2% على أساس سنوي إلى 920.7 طن في الربع الثاني من 2023 مع تباطؤ مشتريات البنوك المركزية واستمرار ضعف استهلاك قطاع التكنولوجيا.

طلب شركات صناعة الحلي للذهب

وأضاف المجلس، في تقريره الفصلي حول اتجاهات الطلب، أن الطلب ظل قويا بين أبريل ويونيو من شركات صناعة الحلي، التي تمثل حوالي نصف الطلب على المعدن، والمستثمرين الذين يرون فيه أصلا آمنا في أوقات عدم الاستقرار العالمي، مما دعم ارتفاع الأسعار.

وقفز الطلب لأعلى مستوياته في 11 عاما في 2022 بفضل تسجيل البنوك المركزية أكبر مشترياتها على الإطلاق.

حجم مشتريات البنوك المركزية من الذهب

وقال المجلس إن البنوك المركزية اشترت 386.9 طن من الذهب في النصف الأول من 2023 وهو أكبر حجم مشتريات لها خلال الفترة من يناير إلى يونيو في أي عام منذ عام 2000.

وأضاف المجلس أن مشتريات السبائك والعملات الذهبية ارتفعت، وكانت تركيا محركا رئيسيا للنمو، بينما تباطأ تخارج المستثمرين من الصناديق المتداولة بالبورصة.

وبحسب التعاملات خارج البورصة التي تجري بين البائعين والمشترين بشكل مباشر، نما الطلب العالمي على الذهب 7% إلى 1255.2 طن في الربع الثاني.