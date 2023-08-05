أسعار الأعلاف اليوم، 500 جنيه تراجعا في سعر الصويا والذرة بالأسواق

أسعار الأعلاف اليوم، شهدت أسواق بيع الغلال والحبوب، اليوم السبت 5 أغسطس 2023، تباينًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف، حيث انخفضت أسعار أعلاف الصويا بنحو 500 جنيه عن سعره السابق، وتراجع سعر طن الذرة نحو 500 جنيه عن سعره السابق.

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم السبت، فيتو

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم السبت

تنشر «فيتو» أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم السبت 5 أغسطس 2023، وتشمل أعلاف الصويا والذرة المستوردة والردة والكسب، فضلًا عن أسعار القمح المستورد ومشتقاته من الدقيق، إلى جانب أسعار الزيوت الخام، في السطور التالية:

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أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، فيتو

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، حيث بلغ سعر ذرة أرجنتيني / برازيلي نحو 14700 جنيه، بانخفاض 500 جنيه عن سعره السابق، ذرة أوكراني بسعر 13500 جنيه، بانخفاض 200 جنيه عن سعره السابق، ذرة أرجنتيني «كورن فلاك» بسعر 15400 جنيه، بانخفاض 500 جنيه عن سعره السابق.

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق

وتراجعت أسعار أعلاف الصويا في الأسواق اليوم السبت، إذ سجلت صويا 46% بسعر من 29500 جنيه، بانخفاض 500 جنيه عن سعره السابق، صويا 44% بسعر 28500 جنيه، بانخفاض 500 جنيه عن سعره السابق، كسب صويا مستورد بسعر 29500 جنيه، بانخفاض 500 جنيه عن سعره السابق.

أسعار أعلاف الدواجن في الأسواق

وعن أسعار أعلاف الدواجن، سجل علف الناهي بسعر من 21440 جنيهًا إلى 22850 جنيهًا، علف بادي 23% يتراوح من 21690 جنيهًا إلى 23 ألف جنيه، العلف النامي 21 % بسعر من 21575 جنيهًا إلى 22950 جنيهًا.

أسعار الجلوتين والردة في الأسواق

وفيما يخص أسعار الردة والجلوتين المحلي في الأسواق، سجل جلوتين محلي اليوم السبت، سعر قدره 48500 جنيه، فيما بلغ سعر الردة نحو 9600 جنيه، فيما سجل سعر كسب عباد 36% نحو 17 ألف جنيه.

أسعار القمح في الأسواق، فيتو

أسعار القمح المستورد في الأسواق اليوم السبت

أسعار القمح المستورد في الأسواق اليوم السبت، سجل سعر قمح أوكراني 11.5% نحو 13100 جنيه، قمح روسي 11.5% بسعر 13150 جنيهًا، قمح أوكراني 12.5 % بسعر 13250 جنيها، قمح روسي 12.5% بسعر 13400 جنيه.

أسعار الدقيق في الأسواق اليوم السبت

أما أسعار الدقيق في الأسواق اليوم السبت، بلغ سعر دقيق مستخرج 24 نحو 16100 جنيه، دقيق مستخرج 27 نحو 16300 جنيه.

أسعار زيت الصويا في الأسواق، فيتو

أسعار زيت الصويا في الأسواق اليوم السبت

أسعار زيت الصويا في الأسواق، اليوم السبت، حيث بلغ سعر زيت الصويا مستورد خام نحو 43 ألف جنيه، زيت صويا مكرر سعر 47500 جنيه، زيت صويا منزوع بسعر 44 ألف جنيه.

أسعار الزيت المكرر في الأسواق اليوم السبت

واستقرت أسعار زيت الذرة والأولين في الأسواق، حيث سجل زيت ذرة مكرر بسعر 55 ألف جنيه، زيت أولين مكرر بسعر 48 ألف جنيه، جلوتوفيد محلي بسعر 9850 جنيهًا، زيت عباد مكرر بسعر 56 ألف جنيه.